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Есть у многих на телефоне: какое приложение постоянно "пожирает" память и что с этим делать

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
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Какое приложение забирает много памяти Новость обновлена 23 февраля 2025, 07:35
Какое приложение забирает много памяти. Фото Freepik

Такую процедуру лучше делать хотя бы один раз в неделю

Одним из приложений, в котором регулярно нужно чистить кэш, является TikTok. Он изо дня в день засоряет память на устройстве и многие об этом даже не догадываются.

"Телеграф" рассказывает, как быстро и просто удалить остаточные файлы. На этой уйдет всего лишь несколько минут, а освободить можно пару сотен мегабайт.

Если вы являетесь активным пользователем этого приложения, снимаете видео, используете маски, эффекты и прочее, то рекомендуется чистить кэш хотя бы один раз в неделю.

При этом, после чистки кэша и загрузок ваши черновики с видео не будут удалены. А прогруженные ранее эффекты и маски могут удалиться. Потому, лучше заранее добавить их в избранное, чтобы не потерять.

Как почистить кэш в TikTok

  • Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;
  • Заходим в меню в верхнем правом углу;
  • Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";
  • Далее находим "Освобождение места";
  • Очищаем кэш и загрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро и просто удалить кэш в приложении Telegram. При активном его использовании приложение может "съесть" за неделю 1 Гб и более.

Теги:
#Смартфон #Приложение #Телефоны #Лайфхак #Память телефона #ТикТок #Лайфхаки