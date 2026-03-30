"Водитель спас жизнь". Анна Тринчер чуть не попала в страшное ДТП (фото)

Певица очень испугалась

Украинская певица Анна Тринчер испытала серьезный стресс на дороге — артистка вместе с командой чуть не попала в масштабную автокатастрофу. Лишь одно действие водителя отделило от страшной аварии.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Инстаграмм. Ситуация возникла внезапно и развивалась буквально за секунды.

"Только что мы все чуть не попали в страшную автокатастрофу... просто человек решил на скорости перестроиться по встречной полосе... руки дрожат", — поделилась певица

Худшего удалось избежать благодаря реакции водителя, находившегося за рулем авто, где находилась артистка. Именно он, по словам Тринчер, спас всех пассажиров.

"Наш водитель всем буквально спас жизнь. Потому что он очень филигранно обьехал машину, которая летела уже боком по встречной", — написала Тринчер

Анна Тринчер чуть не попала в ДТП. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Двигавшаяся навстречу машина потеряла контроль и фактически создала неуправляемую угрозу для других участников движения. Еще несколько секунд, и все могло бы закончиться совершенно иначе.

Пока известно, что никто из команды певицы не пострадал. Впрочем, сам инцидент, судя по реакции Тринчер, оставил сильный эмоциональный след.

