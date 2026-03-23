Елена Тополя сделала важное заявление о шантаже интимными видео: дело резко повернулось

Певица заявила, что точно знает, кто заказчик

Известная украинская певица Елена Тополя сообщила, что в истории с ее шантажом и распространением частных видео, расследование уже продвинулось вперед. По словам артистки, сейчас идет досудебное следствие, а сама она уже на сто процентов знает, кто стоит за заказом этой атаки.

Об этом Тополя рассказала в интервью "Утро в большом городе". Как сообщила певица, по делу есть "много шагов вперед".

По словам Елены Тополи, она не собирается умалчивать эту историю. Напротив, артистка планирует вести мини-влог, в котором будет рассказывать, как движется расследование и что происходит дальше. Также певица сообщила, что впоследствии готова говорить о людях, причастных к заказу этой ситуации.

Напомним, что неизвестные требовали от Елены Тополи 75 тысяч долларов за неразглашение видео интимного характера с ее участием. Однако певица обратилась к правоохоронным органам, а также дала огласку этой ситуации. Подозреваемый уже задержан.

Впоследствии Нацполиция подтвердила задержание 23-летнего жителя Киева, которого следствие считает причастным к этому делу. По данным правоохранителей, мужчине объявили подозрение в пособничестве в вымогательстве в особо крупных размерах. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы. При этом следователи отмечали, что проверяют и возможную причастность других лиц.

