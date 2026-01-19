Укр

Родилась в семье милиционера и торговала на рынке рыбой. Какой была Елена Тополя 20 лет назад

Татьяна Кармазина
Елена Тополя
Елена Тополя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Певица стала жертвой шантажа из-за интимных видео

Известная украинская певица Елена Тополя стала популярной отечественной артисткой, выступая под сценическим именем Alyosha ("Алеша"). На пути ее творчества и личной жизни хватало скандалов.

Что нужно знать:

  • Alyosha получила популярность после участия в Евровидении 2010
  • С 2023 года певица выступает под своим настоящим именем
  • В конце 2025 года она развелась с фронтменом группы "Антитела"
  • В январе 2026 года Елена рассказала о шантаже и появлении в сети ее личных видео

Будущая звезда (в девичестве Кучер) родилась 14 мая 1986 года в Запорожье в семье милиционера (работника ГАИ) и работницы авиазавода. Отец певицы увлекался рыбалкой, так что в детстве Елена помогала семье продавать на базаре рыбу. Ее два брата занимались каратэ и кунг-фу, и девочка нередко участвовала в их тренировках. Именно братья дали ей прозвище Лешка. Также ее называли Лёля, Лёлька, Льо, Аленушка, Лёка.

Елена Тополя
Фото: instagram.com/alyoshasinger

С детства Елена занималась музыкой: пела в школьном хоре, а затем окончила факультет эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. Победила на международных конкурсах "Ялта 2006" и "Песня моря 2008", где соревновались участники из более чем 12 стран. Уже тогда появился известный всем псевдоним Alyosha.

Елена Тополя в молодости
Елена Тополя 20 лет назад. Фото: instagram.com/alyoshasinger
Елена Тополя в молодости
Фото: instagram.com

Евровидение и дальнейшая карьера

20 марта 2010 года Елена выиграла Национальный отбор на Евровидение с песней To be free. Из-за сходства с Knock Me Out американской рок-певицы Линды Перри и предварительного размещения песни онлайн ей предложили заменить композицию.

25 марта она представила Sweet People, с которой отправилась на конкурс в Осло. 27 мая артистка попала в финал и заняла 10 место.

В 2011 году Alyosha получила звание "Певица года" по версии "Фавориты Успеха". В 2017 году вышел ее клип на песню "Калина", автором которой она является, и видео быстро набрало популярность на YouTube.

В 2019 году певица провела тур "Поруч" в 20 городах Украины. С 2023 года выступает под настоящим именем Елена Тополя и продолжает радовать своих поклонников новыми композициями и музыкальными турами по городам Украины.

Елена Тополя
Фото: instagram.com/alyoshasinger
Елена Тополя
Фото: instagram.com/alyoshasinger

Развод и интимное видео

В декабре 2025 года Елена и Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", объявили о разводе после 12 лет совместной жизни. Они были замужем с 2013 года и воспитывали троих детей: сыновей Романа и Марка и дочь Марию.

Елена Тополя муж Тарас Тополя дети
Фото: instagram.com/alyoshasinger

Позже Тарас опроверг предположение о пиаре на фоне выхода новой песни его группы "Відколи", вышедшей как раз после новости о расставании с Еленой. Об этом он публично заявил в эфире "Наше радио".

Я давно привык к публичности, и у нее есть как определенные положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь по-философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться – это невозможно

Тарас Тополя

По словам популярного блогера Богдана Беспалова, якобы получившего информацию от источников, "очень близких к Елене Тополе", певица якобы систематически изменяла мужу и злоупотребляла алкоголем. Каких-либо подтверждений этому известный сплетник не предоставил.

В понедельник, 19 января 2026 года, Елена Тополя сообщила в Инстаграме, что ее шантажировали угрозами обнародования интимных видео, которые впоследствии уже появились в сети. По ее словам, это началось еще 10 января.

Я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы с октября 25-го у меня что-то там было. Все улики у меня есть, что это ложь. Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении

Елена Тополя

Елена Тополя шантаж

Через несколько часов злоумышленника задержала полиция — им оказался 23-летний житель Киева. Известно, что он владел информацией, которая могла скомпрометировать певицу и требовал деньги за ее неразглашение. Теперь шантажисту грозит 12 лет лишения свободы.

Недавно в скандал попала участница Нацотбора на Евровидение 2026. Финалистка Валерия Форс работала с россиянином во время полномасштабной войны.

