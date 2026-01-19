Родилась у сім'ї міліціонера і торгувала на базарі рибою. Якою була Олена Тополя 20 років тому

Співачка стала жертвою шантажу через інтимні відео

Відома українська співачка Олена Тополя стала популярною вітчизняною артисткою, виступаючи під сценічним ім’ям Alyosha ("Альоша"). На шляху її творчості та особистого життя не бракувало скандалів.

Що треба знати:

Alyosha здобула популярність після участі в Євробаченні 2010

З 2023 року співачка виступає під своїм справжнім ім’ям

Наприкінці 2025 року вона розлучилася з фронтменом гурту "Антитіла"

У січні 2026 року Олена розповіла про шантаж і появу в мережі її особистих відео

Майбутня зірка (у дівоцтві Кучер) народилася 14 травня 1986 року в Запоріжжі в родині міліціонера (працівника ДАІ) та працівниці авіазаводу. Батько співачки захоплювався риболовлею, тож у дитинстві Олена допомагала родині продавати на базарі рибу. Її двоє братів займалися карате та кунг-фу, і дівчинка нерідко брала участь у їхніх тренуваннях. Саме брати дали їй прізвисько Льошка. Також її називали Льоля, Льолька, Льо, Альонушка, Льока.

З дитинства Олена займалася музикою: співала у шкільному хорі, а потім закінчила факультет естрадного вокалу Київського національного університету культури і мистецтв. Перемогла на міжнародних конкурсах "Ялта 2006" та "Пісня моря 2008", де змагалися учасники з понад 12 країн. Вже тоді з'явився відомий всім псевдонім Alyosha.

Олена Тополя 20 років тому. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Євробачення і подальша кар'єра

20 березня 2010 року Олена виграла Національний відбір на Євробачення з піснею To be free. Через схожість із Knock Me Out американської рок-співачки Лінди Перрі та попереднє розміщення пісні онлайн їй запропонували замінити композицію.

25 березня вона представила Sweet People, з якою вирушила на конкурс в Осло. 27 травня артистка потрапила до фіналу та посіла 10-е місце.

У 2011 році Alyosha отримала звання "Співачка року" за версією "Фаворити Успіху". У 2017 році вийшов її кліп на пісню "Калина", автором якої вона є, і відео швидко набрало популярність на YouTube.

У 2019 році співачка провела тур "Поруч" у 20 містах України. З 2023 року виступає під справжнім ім’ям — Олена Тополя та продовжує радувати своїх шанувальників новими композиціями та музичними турами містами України.

Розлучення та інтимне відео

У грудні 2025 року Олена та Тарас Тополя, фронтмен гурту "Антитіла", оголосили про розлучення після 12 років спільного життя. Вони були одружені з 2013 року та виховували трьох дітей: синів Романа й Марка та доньку Марію.

Пізніше Тарас спростував припущення про піар на тлі виходу нової пісні його гурту "Відколи", що вийшла якраз після новини про розставання з Оленою. Про це він публічно заявив в ефірі "Наше радіо".

Я давно звик до публічності, і в неї є як певні позитивні сторони, так і негативні. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю у творчості успіхів і робити своє. Усім людям сподобатися — це неможливо Тарас Тополя

За словами популярного блогера Богдана Беспалова, який нібито отримав інформацію від джерел, "дуже близьких до Олени Тополі", співачка нібито систематично зраджувала чоловікові та зловживала алкоголем. Будь-яких підтверджень цього відомий пліткар не надав.

У понеділок, 19 січня 2026 року, Олена Тополя повідомила в Інстаграмі, що її шантажували погрозами оприлюднення інтимних відео, які згодом уже з’явилися в мережі. За її словами, це почалося ще 10 січня.

Я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення Олена Тополя

Через кілька годин зловмисника затримала поліція — ним виявився 23-річний мешканець Києва. Відомо, що він володів інформацією, що могла скомпрометувати співачку, та вимагав гроші за її нерозголошення. Тепер шантажисту загрожує 12 років позбавлення волі.

Нещодавно у скандал потрапила учасниця Нацвідбору на Євробачення 2026. Фіналістка Валерія Форс працювала з росіянином під час повномасштабної війни.