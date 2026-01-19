На могилі Цоя померла п’яна росіянка: як виглядає це місце і чим воно незвичайне (фото)

Жінці стало погано під час візиту на цвинтар

Після смерті лідер радянського рок-гурту "Кіно" Віктор Цой, який загинув у ДТП 35 років тому, "забрав" на той світ п’яну росіянку.

Що потрібно знати:

47-річна мешканка Санкт-Петербурга померла біля могили Віктора Цоя

Жінці стало погано під час розпивання алкоголю

Сьогодні могила музиканта залишається місцем паломництва шанувальників

Як повідомляють росЗМІ, така собі 47-річна Альона Г. із Санкт-Петербурга в неділю, близько восьмої години вечора, прийшла на Богословський цвинтар до могили музиканта разом з другом та подругою. Компанія вже перебувала у стані алкогольного сп’яніння та продовжувала розпивати спиртне. Приблизно о 19:30 жінці стало погано, вона втратила рівновагу та впала на асфальт. Врятувати її не вдалося.

Росіянка померла на могилі Цоя

Як загинув Віктор Цой

Пісні "Группа крови" та "Звезда по имени Солнце" зробили Віктора Цоя символом кінця 80-х. Його життя трагічно обірвалося 15 серпня 1990 року у Латвії: автомобіль музиканта "Москвич-2141" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом. За офіційною версією, Цой заснув за кермом, смерть настала миттєво. Йому було 28 років. Попри чутки, інші версії загибелі не підтверджені.

Фото: із матеріалів кримінальної справи

Як виглядає могила Віктора Цоя

Могила культового музиканта розташована на Богословському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Надгробок є масивним чорним пам’ятком з портретом артиста, його ім’ям і датами життя.

Це місце давно стало точкою тяжіння для шанувальників: тут майже завжди можна побачити свіжі квіти, запалені свічки, касети, плакати, записки із цитатами з пісень та особисті послання.

