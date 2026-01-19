Раптово помер автор легендарного мультика "Король Лев"

Аніматора "Короля Лева" та "Русалочки" не стало на 77 році життя

Стало відомо про смерть американського аніматора та режисера кінопроєктів Walt Disney Company Роджера Аллерса. Творця всесвітньо відомих мультфільмів "Русалочка", "Король Лев" та "Аладдін" помер у 76 років.

Що потрібно знати:

Режисер Disney Роджер Аллерс помер 17 січня у Санта-Моніці

У різні роки він брав участь у створенні "Русалочки", "Аладдіна" та "Ліло і Стіча"

"Король Лев" під його керівництвом став найуспішнішим мальованим мультфільмом в історії прокату

Як повідомляє The Guardian, Аллерс помер ще в суботу, 17 січня, а наступного дня про сумну новину заявив його колега з Disney Дейв Боссерт.

Мені пощастило працювати з Роджером в одній знімальній групі над багатьма фільмами наприкінці 80-х і протягом 90-х років. І він, без сумніву, був одним із найдобріших людей, яких тільки можна було знати і з якими можна було працювати. Він став співрежисером "Короля Лева", що мав феноменальний успіх, але це ніколи не запаморочило йому голову… він випромінював почуття здивування, щедрості та ентузіазму, які підіймали настрій усім навколо Дейв Боссерт

Причина смерті режисера не повідомляється, але відомо, що Роджер помер у Санта-Моніці, штат Каліфорнія. У нього були дорослі дочка та син.

Роджер Аллерс — що про нього відомо

Аллерс народився в Нью-Йорку в 1949 році. Кар'єру в Disney він почав із фільму "Трон" (1982), пізніше брав участь у створенні "Олівера та компанії" (1988), "Русалочки" (1989), а потім став керівником сценарного відділу "Красуні та чудовиська" (1991) і працював над "Аладдіном" (1992).

У 1994 році разом з Робом Мінкоффом він зняв "Короля Лева", який став найкасовішим фільмом року і на якийсь час посів друге місце в історії прокату, поступаючись лише "Парку Юрського періоду". Мультик досі залишається найуспішнішим мальованим анімаційним фільмом і найбільш продаваним релізом на домашньому відео — понад 55 мільйонів копій по всьому світу. За цю роботу Аллерс та Мінкофф отримали "Золотий глобус".

Роджер Аллерс (праворуч) із колегами на виставці Expo 2011. Фото: Getty Images

У Disney він також працював над "Ліло і Стічем". Крім того, Аллерс виступив співрежисером фільму "Сезон полювання" — першого повнометражного проєкту Sony Pictures Animation.

Зазначимо, що Україна втратила багатьох відомих людей минулого року.