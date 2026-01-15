Рус

Був великим другом України. Від чого помер Вахтанг Кікабідзе, де похований і як виглядає його могила

Тетяна Кармазіна
Вахтанг Кікабідзе Новина оновлена 15 січня 2026, 15:34
Вахтанг Кікабідзе. Фото Колаж "Телеграфу"

Артист виступав з концертами у Києві і на Донбасі

Цього четверга проходять роковини від дня смерті відомого грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе. Як і Ніно Катамадзе, зірка фільму "Міміно" засуджував агресію Росії та був підтримкою для українців.

Що потрібно знати:

  • Вахтанг Кікабідзе пішов із життя на 85-му році після тривалої хвороби
  • Його труну прикрашали прапори Грузії та України
  • Він публічно виступав проти Росії і активно підтримував Україну протягом останніх років

Знаменитий уродженець Тбілісі пішов із життя рівно три роки тому. 15 січня 2023 року Кікабідзе помер у лікарні на 85-му році життя через ускладнення хронічного захворювання нирок.

Вахтанг Кікабідзе помер
Вахтанг Кікабідзе помер у 84 роки

Прощання з артистом відбулося 17 січня. Публічна панахида проходила у Великій концертній залі Тбіліської філармонії, після чого Вахтанга Кікабідзе поховали на пантеоні Мтацмінда у столиці Грузії. На церемонії були присутні представники України, зокрема, тодішній міністр культури Олександр Ткаченко, а також делегації Вірменії та Азербайджану. Труна легендарного артиста була прикрашена прапорами Грузії та України.

Вахтанг Кікабідзе похорон
Фото: bbc.com

Його відданість справі життя, мудрість, невичерпна енергія, доброта були прикладом для всіх. Українці вдячні Вахтангу Кікабідзе за підтримку в боротьбі проти російського агресора. Ім'я Вахтанга Кікабідзе буде вписано в історію України як великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності і суверенітету України. Завжди це будемо пам'ятати і ніколи не забудемо

Ткаченко сказав промову від президента України Володимира Зеленського

Вахтанг Кікабідзе похорон Ткаченко Олександр
Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Вахтанг Кікабідзе труна могила
Фото: bbc.com

Кікабідзе, який прославився неповторним голосом та яскравою сценічною харизмою, останніми роками пережив чимало випробувань. Він переніс операцію з видалення доброякісної пухлини мозку, жив з інвалідністю та тривалий час проходив діаліз.

Найважчим ударом для артиста стала смерть дружини Ірини Кебадзе, в минулому прими-балерини Тбіліського академічного оперного театру. З нею він прожив у щасливому шлюбі 54 роки і пішов із життя всього через 14 місяців після її смерті.

Вахтанг Кікабідзе дружина Ірина Кебадзе
Вахтанг Кікабідзе з дружиною Іриною

2024 року в мережі з’явилися фотографії місця поховання народного артиста. На могилі Кікабідзе можна було побачити невеликі прапори Грузії та України і квіти. Співак спочиває поруч із дружиною Іриною, матір’ю Мананою Багратіоні, яка свого часу співала в Сіонському соборі Тбілісі, та батьком Котіко Кікабідзе, який зник безвісти під Керчю під час війни у 1942 році.

Вахтанг Кікабідзе могила

Знайти могилу артиста легко за великим написом на пам’ятнику — BUBA. Саме так Кікабідзе називали рідні, друзі та колеги. На одному із грузинських діалектів це слово також означає "старший" за статусом. У квітні 2024 року один із шанувальників зірки зняв коротке відео з місця його поховання.

Кікабідзе могила в Грузії

Як Вахтанг Кікабідзе підтримував Україну

З 1980-х років виконавець жив у Росії, де знімався у кіно, серіалах та активно гастролював з концертами. 2008 року він назавжди залишив РФ і відмовився від російського ордена "Дружби" на знак протесту проти військового нападу країни-агресорки на Південну Осетію в Грузії.

У 2013 році співак отримав звання Заслуженого артиста України, а через рік заявив, що, якби він був молодший, відправився б добровольцем у зону АТО. Путіна він називав "політиком чорної сили" та "загарбником". 2015 року співак виступив у Києві з концертом, присвяченим Героям Небесної Сотні, а пізніше приїжджав з концертами на Донбас — до Лисичанська, Сіверськодонецька та Рубіжного — до п’ятиріччя їхнього звільнення від російських військ.

Вахтанг Кікабідзе говорив про Путіна
Співак називав Путіна загарбником

У 2020 році Кікабідзе балотувався до парламенту Грузії, очоливши виборчий список партії Міхеїлу Саакашвілі "Єдиний національний рух". Він також публічно засудив повномасштабне вторгнення Росії до України у 2022 році.

