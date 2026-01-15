Був великим другом України. Від чого помер Вахтанг Кікабідзе, де похований і як виглядає його могила

Артист виступав з концертами у Києві і на Донбасі

Цього четверга проходять роковини від дня смерті відомого грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе. Як і Ніно Катамадзе, зірка фільму "Міміно" засуджував агресію Росії та був підтримкою для українців.

Що потрібно знати:

Вахтанг Кікабідзе пішов із життя на 85-му році після тривалої хвороби

Його труну прикрашали прапори Грузії та України

Він публічно виступав проти Росії і активно підтримував Україну протягом останніх років

Знаменитий уродженець Тбілісі пішов із життя рівно три роки тому. 15 січня 2023 року Кікабідзе помер у лікарні на 85-му році життя через ускладнення хронічного захворювання нирок.

Вахтанг Кікабідзе помер у 84 роки

Прощання з артистом відбулося 17 січня. Публічна панахида проходила у Великій концертній залі Тбіліської філармонії, після чого Вахтанга Кікабідзе поховали на пантеоні Мтацмінда у столиці Грузії. На церемонії були присутні представники України, зокрема, тодішній міністр культури Олександр Ткаченко, а також делегації Вірменії та Азербайджану. Труна легендарного артиста була прикрашена прапорами Грузії та України.

Його відданість справі життя, мудрість, невичерпна енергія, доброта були прикладом для всіх. Українці вдячні Вахтангу Кікабідзе за підтримку в боротьбі проти російського агресора. Ім'я Вахтанга Кікабідзе буде вписано в історію України як великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності і суверенітету України. Завжди це будемо пам'ятати і ніколи не забудемо Ткаченко сказав промову від президента України Володимира Зеленського

Кікабідзе, який прославився неповторним голосом та яскравою сценічною харизмою, останніми роками пережив чимало випробувань. Він переніс операцію з видалення доброякісної пухлини мозку, жив з інвалідністю та тривалий час проходив діаліз.

Найважчим ударом для артиста стала смерть дружини Ірини Кебадзе, в минулому прими-балерини Тбіліського академічного оперного театру. З нею він прожив у щасливому шлюбі 54 роки і пішов із життя всього через 14 місяців після її смерті.

Вахтанг Кікабідзе з дружиною Іриною

2024 року в мережі з’явилися фотографії місця поховання народного артиста. На могилі Кікабідзе можна було побачити невеликі прапори Грузії та України і квіти. Співак спочиває поруч із дружиною Іриною, матір’ю Мананою Багратіоні, яка свого часу співала в Сіонському соборі Тбілісі, та батьком Котіко Кікабідзе, який зник безвісти під Керчю під час війни у 1942 році.

Знайти могилу артиста легко за великим написом на пам’ятнику — BUBA. Саме так Кікабідзе називали рідні, друзі та колеги. На одному із грузинських діалектів це слово також означає "старший" за статусом. У квітні 2024 року один із шанувальників зірки зняв коротке відео з місця його поховання.

Як Вахтанг Кікабідзе підтримував Україну

З 1980-х років виконавець жив у Росії, де знімався у кіно, серіалах та активно гастролював з концертами. 2008 року він назавжди залишив РФ і відмовився від російського ордена "Дружби" на знак протесту проти військового нападу країни-агресорки на Південну Осетію в Грузії.

У 2013 році співак отримав звання Заслуженого артиста України, а через рік заявив, що, якби він був молодший, відправився б добровольцем у зону АТО. Путіна він називав "політиком чорної сили" та "загарбником". 2015 року співак виступив у Києві з концертом, присвяченим Героям Небесної Сотні, а пізніше приїжджав з концертами на Донбас — до Лисичанська, Сіверськодонецька та Рубіжного — до п’ятиріччя їхнього звільнення від російських військ.

Співак називав Путіна загарбником

У 2020 році Кікабідзе балотувався до парламенту Грузії, очоливши виборчий список партії Міхеїлу Саакашвілі "Єдиний національний рух". Він також публічно засудив повномасштабне вторгнення Росії до України у 2022 році.