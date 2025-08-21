Назвала Путіна ворогом і думала про переїзд в Україну: де зараз співачка Ніно Катамадзе і що говорить про війну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ніно з 2019 року не виступає з концертами у Росії
Багато грузинських знаменитостей, серед яких співак Вахтанг Кікабідзе, а також артистка Ніно Катамадзе, стали великими друзями України. Джазова виконавиця не просто висловлює солідарність нашій країні, а створила фонд допомоги українським біженцям та регулярно приїжджає з концертами, закликаючи світ підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Ніно Катамадзе та що говорить про війну. Сьогодні, 21 серпня, співачці виповнилося 53 роки.
Ніно Катамадзе — що відомо про грузинську співачку
Грузинська співачка з неповторним тембром та дивовижною енергетикою Ніно Катамадзе народилася в Аджарії (на півдні Грузії). З дитинства вона мріяла про сцену і пов’язала своє життя з музикою, вступивши до Батумського музичного інституту імені З. П. Паліашвілі. Її кар’єра розпочалася з виступів на музичних проєктах, у різних колективах. Великий успіх до артистки прийшов разом зі співпрацею з групою Insight, з якою Ніно здобула визнання далеко за межами батьківщини.
2014 року Ніно Катамадзе увійшла до складу журі п’ятого сезону українського шоу "Х-Фактор", де саме її підопічний став переможцем проєкту. Артистка продовжила роботу і в шостому сезоні, а за кілька років повернулася на сцену шоу в десятому сезоні, але вже в ролі запрошеної судді.
У 2019 році Катамадзе голосно заявила про своє рішення більше не виступати в Росії, відкрито назвавши країну окупантом, а Путіна — ворогом. Це зробило її не лише визначною артисткою, а й сильним "голосом правди".
Я вважала, що мистецтво може бути якимось мостом для спілкування та обміну інформацією між моєю країною та окупантом. Однак Росія — країна з сильною пропагандою, це змусило мене засумніватися, що такий підхід здатний щось змінити.
Що Ніно Катамадзе говорить про війну в Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України співачка Ніно Катамадзе почала підтримувати наш народ.
Грузинський народ переживає трагедію війни поруч із братами-українцями, ми висловили солідарність з першої секунди і вона продовжується досі. Ми повністю солідарні з українцями, бо знаємо, що це таке, коли на твою країну нападає агресор.
Щобільше, для допомоги українським біженцям у Грузії артистка створила свій благодійний фонд, який діє у Тбілісі. Ніно зізналася, що ця справа має для неї особисто велике значення.
Хочу, щоб моє ім’я асоціювалося з любов’ю, підтримкою та допомогою Україні. Це має величезну значущість і для мене самої
Відомо, що у червні 2022 року Ніно Катамадзе одна з небагатьох, хто не побоявся приїхати до Києва з концертом. Він проходив усередині станції метро "Майдан Незалежності".
Було страшно, але станція була наповнена позитивною енергією. На мій концерт прийшли волонтери, лікарі, дружини військовослужбовців. Це був пронизливий концерт
Щобільше, у травні 2023 року Катамадзе планувала переїхати в України й навіть жила у Києві півроку, наголосивши, що війна її не лякає. Але пізніше артистка змінила свої плани, сказавши, що зараз потрібна своїй країні.
У нещодавньому інтерв’ю відома співачка заявила, що треба не співчувати, а треба допомагати Україні, треба діяти, бо це країна — героїв, які виборюють свою свободу.
Ніно продовжує давати концерти в Україні та наголосила, що Грузія не вважає цю війну чужою, адже багато грузинів приєдналися до боротьби проти російської агресії й теж віддали своє життя за незалежність.
"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актор Сергій Гармаш. Артист підтримував окупацію рідного Херсона.