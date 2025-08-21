Назвала Путіна ворогом і думала про переїзд в Україну: де зараз співачка Ніно Катамадзе і що говорить про війну

Ніно з 2019 року не виступає з концертами у Росії

Багато грузинських знаменитостей, серед яких співак Вахтанг Кікабідзе, а також артистка Ніно Катамадзе, стали великими друзями України. Джазова виконавиця не просто висловлює солідарність нашій країні, а створила фонд допомоги українським біженцям та регулярно приїжджає з концертами, закликаючи світ підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Ніно Катамадзе та що говорить про війну. Сьогодні, 21 серпня, співачці виповнилося 53 роки.

Ніно Катамадзе — що відомо про грузинську співачку

Грузинська співачка з неповторним тембром та дивовижною енергетикою Ніно Катамадзе народилася в Аджарії (на півдні Грузії). З дитинства вона мріяла про сцену і пов’язала своє життя з музикою, вступивши до Батумського музичного інституту імені З. П. Паліашвілі. Її кар’єра розпочалася з виступів на музичних проєктах, у різних колективах. Великий успіх до артистки прийшов разом зі співпрацею з групою Insight, з якою Ніно здобула визнання далеко за межами батьківщини.

Ніно Катамадзе має неймовірний голос

2014 року Ніно Катамадзе увійшла до складу журі п’ятого сезону українського шоу "Х-Фактор", де саме її підопічний став переможцем проєкту. Артистка продовжила роботу і в шостому сезоні, а за кілька років повернулася на сцену шоу в десятому сезоні, але вже в ролі запрошеної судді.

Ніно Катамадзе була суддею у шоу "Х-фактор"

У 2019 році Катамадзе голосно заявила про своє рішення більше не виступати в Росії, відкрито назвавши країну окупантом, а Путіна — ворогом. Це зробило її не лише визначною артисткою, а й сильним "голосом правди".

Я вважала, що мистецтво може бути якимось мостом для спілкування та обміну інформацією між моєю країною та окупантом. Однак Росія — країна з сильною пропагандою, це змусило мене засумніватися, що такий підхід здатний щось змінити. Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе відмовилася від концертів у Росії

Що Ніно Катамадзе говорить про війну в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України співачка Ніно Катамадзе почала підтримувати наш народ.

Грузинський народ переживає трагедію війни поруч із братами-українцями, ми висловили солідарність з першої секунди і вона продовжується досі. Ми повністю солідарні з українцями, бо знаємо, що це таке, коли на твою країну нападає агресор. Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе підтримує Україну

Щобільше, для допомоги українським біженцям у Грузії артистка створила свій благодійний фонд, який діє у Тбілісі. Ніно зізналася, що ця справа має для неї особисто велике значення.

Хочу, щоб моє ім’я асоціювалося з любов’ю, підтримкою та допомогою Україні. Це має величезну значущість і для мене самої Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе створила фонд допомоги українським біженцям

Відомо, що у червні 2022 року Ніно Катамадзе одна з небагатьох, хто не побоявся приїхати до Києва з концертом. Він проходив усередині станції метро "Майдан Незалежності".

Було страшно, але станція була наповнена позитивною енергією. На мій концерт прийшли волонтери, лікарі, дружини військовослужбовців. Це був пронизливий концерт Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе часто виступає в Україні

Щобільше, у травні 2023 року Катамадзе планувала переїхати в України й навіть жила у Києві півроку, наголосивши, що війна її не лякає. Але пізніше артистка змінила свої плани, сказавши, що зараз потрібна своїй країні.

У нещодавньому інтерв’ю відома співачка заявила, що треба не співчувати, а треба допомагати Україні, треба діяти, бо це країна — героїв, які виборюють свою свободу.

Ніно Катамадзе думала про переїзд до України, але залишилася у Грузії

Ніно продовжує давати концерти в Україні та наголосила, що Грузія не вважає цю війну чужою, адже багато грузинів приєдналися до боротьби проти російської агресії й теж віддали своє життя за незалежність.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актор Сергій Гармаш. Артист підтримував окупацію рідного Херсона.