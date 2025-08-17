Назвав Путіна "мерзотником", але захищає російську церкву: що говорить про війну зірка серіалу "Леся+Рома" Лалєнков

Актор давно перестав давати інтерв’ю

Відомий актор Дмитро Лалєнков, який прославився завдяки серіалу "Леся+Рома", родом із Луганська, як і ведучий "Брейн-рінг" Андрій Козлов. Раніше Дмитро перебував під впливом кремлівської пропаганди, але зміг стати на бік правди та засудити злочинні дії Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди пропав Дмитро Лалєнков та що говорить про війну. Ми довідалися про нього деяку інформацію.

Дмитро Лалєнков — що про нього відомо

Дмитро Лалєнков народився 1966 року в Кадіївці (нині Стаханів) Луганської області. В юності він пробував себе у спорті та музиці, але вибрав акторську кар’єру. Після закінчення Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого Лалєнков 14 років працював у театрі російської драми ім. Лесі України.

Дмитро Лалєнков родом із Луганська

Лалєнков зіграв понад 50 ролей не лише у проєктах України та Росії, а також Австрії та Франції. Але найбільшу популярність йому принесла головна роль у комедійному серіалі "Леся+Рома". Але його закрили у 2008 році, і тоді Дмитро буквально зник з екранів.

Дмитро Лалєнков став популярним завдяки серіалу "Леся+Рома"

Що Дмитро Лалєнков із серіалу "Леся+Рома" говорить про війну

З 2014 року після початку війни на Донбасі Дмитро Лалєнков перестав працювати з російськими режисерами. Спочатку він писав у соцмережах, що "війна нікому не потрібна", але пізніше відкрито підтримав Україну.

Дмитро Лалєнков підтримав Україну у війні

Колега з серіалу Ірма Вітовська зазначала, що Дмитро ніколи не був українофобом, просто раніше перебував під впливом російських наративів.

Дмитро Лалєнков не з’являється на екранах

За словами Ірми, Дмитро вивчив українську мову і поступово відкриває для себе Україну, тому актриса вважає, що його не можна назвати ворогом.

Я з цікавістю спостерігаю за ним у соцмережах – як він відкриває для себе Україну. Поступово занурюється, наскільки це може прийняти. А ось вторгнення вже зробило його абсолютно українцем. До речі, він ніколи не був українофобом. Просто були якісь речі, в які він вірив, і добре, що зараз він їх відкидає Ірма Вітовська

Дмитро Лалєнков вивчив українську мову

Назвати актора путіністом не змогла і народна артистка України Тамара Яценко, яка була залучена з ним в одній театральній виставі й підтримує з колегою зв’язок.

Як виглядає Дмитро Лалєнков

За словами актриси, Лалєнков не дає інтерв’ю та відкритих заяв про війну, можливо через свої релігійні переконання. Актор дуже віруюча людина й активно виступав проти заборони російської церкви в Україні. Він порівнював це з часом СРСР і називав "ленінізмом". Лалєнков заявив, що навіть Сталін під час війни не чіпав церкву і заборонив усім лізти у релігійні справи.

Дмитро Лалєнков виступив проти заборони московського патріархату

Тамара вважає, що, попри свій світогляд і погляд на релігію, він по-своєму, як може, підтримує українську армію.

На своїй сторінці в Instagram зірка серіалу "Леся+Рома" підтримує Україну, глузує з Дональда Трампа і називає Путіна "мерзотником".

Дмитро Лалєнков назвав Путіна "мерзотником"

Відомо, що Лалєнков також допомагав на початку повномасштабної війни евакуювати мешканців України із прифронтових міст на Донбасі.