Виріс в Україні, поріднився з Кондратюком, але вибрав Москву: що говорить про війну ведучий "Брейн-ринг" Козлов

Брат знавця перебував у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення

Відомий ведучий програми "Брейн-ринг" та магістр гри "Що? Де? Коли?" Андрій Козлов, як і Олександр Друзь, побудував завдяки участі в інтелектуальних іграх блискучу кар’єру у Москві. Проте сам знавець родом з України, де залишилася жити його родина, коли він переїхав до Російської Федерації

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди пропав Андрій Козлов та як він змінився. Ми дізналися, чи ведучий щось говорить про війну в рідній країні.

Чим відомий Андрій Козлов

Популярний телеведучий Андрій Козлов народився 25 грудня 1960 року у Луганську, але невдовзі родина переїхала до Донецька, де служив його батько. Козлов здобув освіту в Донецькому університеті на хімічному факультеті, проводив студентські вечори й три роки працював кореспондентом на Донецькому телебаченні.

Після отримання диплома Андрій Козлов почав викладати хімію у Маріупольському металургійному інституті. В одному зі своїх інтерв’ю він розповідав, що йому подобалося жити в Маріуполі, він був добре "упакований" на ті часи й мав славу популярного у місті репетитора з хімії.

Андрій Козлов у молодості

Але в 1984 році він написав у програму "Що? Де? Коли?", яку постійно дивився і через два місяці отримав запрошення на відбірковий тур. Спочатку він приїхав на кастинг і брав участь у зйомках програми як глядач. Першу гру на телебаченні Козлов зіграв у 1989 році, а з 2008 року став магістром "Що? Де? Коли?" і триразовим володарем "Кришталевої сови" та володарем "Діамантової сови".

Андрій Козлов став магістром гри "Що? Де? Коли?"

В 1990 він переїхав жити до Москви, а в Маріуполі залишилася його мама і брат. Кар’єра Андрія Козлова стрімко пішла вгору. З 1991 року він став незмінним ведучим програми "Брейн-ринг".

Андрій Козлов із 1991 року є незмінним ведучим програми "Брейн-ринг".

Також Козлов обійняв посаду генерального продюсера та першого заступника гендиректора телекомпанії "Гра-ТВ", а у 2022 році дебютував у кіно, зігравши роль у телесеріалі "Взаємна згода".

Що Андрій Козлов говорить про війну

Попри те, що Андрій Козлов народився та виріс в Україні, він обрав Москву та підтримує путінський режим. Ведучий знаходиться у базі "Миротворець" за поширення кремлівської пропаганди, свідоме порушення кордону України та за інформаційну підтримку військового нападу Росії на нашу країну.

Андрій Козлов знаходиться у базі "Миротворець"

У 2022 році Ігор Кондратюк, який грав з Андрієм Козловим у клубі знавців "Що? Де? Коли?" і поріднився з ним (Козлов хрестив середнього сина Кондратюка), відповів, чи підтримують вони зв’язок. В інтерв’ю ICTV Кондратюк зізнався, що не спілкується з кумом після 2014 року.

Андрій Козлов є кумом Ігоря Кондратюка

Ведучий програми "Брейн-ринг" став на бік Росії й не писав нічого Кондратюку, навіть коли почалося повномасштабне вторгнення. Козлов мовчить про Маріуполь, який багато тижнів обстрілювали росіяни.

Андрій Козлов та Ігор Кондратюк перестали спілкуватися після 2014 року

За словами Кондратюка, він не знає, чи залишився цілим будинок матері Козлова, але знає, що знайомі просили допомогти в евакуації брата знавця, який перебував у Маріуполі.

Андрій Козлов народився в Україні, але підтримує війну

Сам Андрій Козлов із приводу так званої "СВО" не робив публічних заяв, проте у клубі "Що? Де? Коли?" заявили, що вони перебувають поза політикою. Однак знавці відвідали військову базу у Сирії, щоб провести гру для російських військових. А тих знавців, які відкрито виступили проти путінського режиму, почали критикувати.

І попри мовчання, Андрій Козлов у червні 2022 року провів концерт в окупованому Севастополі на підтримку "СВО", тому його позиція є очевидною.

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