Вырос в Украине, породнился с Кондратюком, но выбрал Москву: что говорит о войне ведущий "Брейн-ринг" Козлов

Брат знатока находился в Мариуполе во время полномасштабного вторжения

Известный ведущий программы "Брейн-ринг" и магистр игры "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов, как и Александр Друзь, построил благодаря участию в интеллектуальных играх блестящую карьеру в Москве. Однако сам знаток родом из Украины, где осталась жить его семья, когда он переехал в Российскую Федерацию

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Андрей Козлов и как он изменился. Мы узнали, говорит ли ведущий что-то о войне в родной стране.

Чем известен Андрей Козлов

Популярный телеведущий Андрей Козлов родился 25 декабря 1960 года в Луганске, но вскоре семья переехала в Донецк, где служил его отец. Козлов получил образование в Донецком университете на химическом факультете, он проводил студенческие вечера и три года работал корреспондентом на Донецком телевидении.

После получения диплома Андрей Козлов стал преподавать химию в Мариупольском металлургическом институте. В одном из своих интервью он рассказывал, что ему нравилось жить в Мариуполе, он был хорошо "упакован" по тем временам и слыл популярным в городе репетитором по химии.

Андрей Козлов в молодости

Но в 1984 году он написал в программу "Что? Где? Когда?", которую постоянно смотрел и через два месяца получил приглашение на отборочный тур. Сначала он приехал на кастинг и участвовал в съемках программы как зритель. Первую игру на телевидении Козлов сыграл в 1989 году, а с 2008 года стал магистром "Что? Где? Когда?" и трехкратным обладателем "Хрустальной" совы" и обладателем "Бриллиантовой совы".

Андрей Козлов стал магистром игры "Что? Где? Когда?"

В 1990 года он переехал жить в Москву, а в Мариуполе осталась его мама и брат. Карьера Андрея Козлова стремительно пошла вверх. С 1991 года он стал бессменным ведущим программы "Брейн-ринг".

Андрей Козлов с 1991 года бессменным ведущим программы "Брейн-ринг".

Также Козлов занял пост генерального продюсера и первого заместителя гендиректора телекомпании "Игра-ТВ", а в 2022 году дебютировал в кино, сыграв роль в телесериале "Обоюдное согласие".

Что Андрей Козлов говорит о войне

Несмотря на то, что Андрей Козлов родился и вырос в Украине, он выбрал Москву и поддерживает путинский режим. Ведущий находится в базе "Миротворец" за распространение кремлевской пропаганды, сознательное нарушение границы Украины и за информационную поддержку военного нападения России на нашу страну.

Андрей Козлов находится в базе "Миротворец"

В 2022 году Игорь Кондратюк, который играл с Андреем Козловым в клубе знатоков "Что? Где? Когда?" и породнился с ним (Козлов крестил среднего сына Кондратюка), ответил, поддерживают ли они связь. В интервью ICTV Кондратюк признался, что не общается с кумом после 2014 года.

Андрей Козлов является кумом Игоря Кондратюка

Ведущий программы "Брейн-ринг" стал на сторону России и не писал ничего Кондратюку даже когда началось полномасштабное вторжение. Козлов молчит о Мариуполе, который много недель "утюжили" россияне.

Андрей Козлов и Игорь Кондратюк перестали общаться после 2014 года

По словам Кондратюка, он не знает, остался ли целым дом матери Козлова, но знает, что знакомые просили помочь в эвакуации брата знатока, который находился в Мариуполе.

Андрей Козлов родился в Украине, но поддерживает войну

Сам Андрей Козлов по поводу так называемой "СВО" не делал публичных заявлений, поскольку в клубе "Что? Где? Когда?" заявили, что они находятся вне политики. Однако знатоки посетили военную базу в Сирии, чтобы провести игру для российских военных. А на тех знатоков, которые открыто выступили против путинского режима, обрушилась волна критики.

И несмотря на молчание, Андрей Козлов в июне 2022 года провел концерт в оккупированном Севастополе в поддержку "СВО", поэтому его позиция очевидна.

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