Ни за что не узнаете: как в детстве и молодости выглядел ведущий "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк

Мало кто знает, как телеведущий и продюсер выглядел до популярности

Игорь Кондратюк — известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен. Многие помнят его как игрока телевизионной версии "Что? Где? Когда?", но для большинства он все же несменный ведущий программы "Караоке на Майдане". Однако, не все знают, что в свое время Кондратюк занимался изучением физики и даже защитил кандидатскую диссертацию в области биологической науки.

"Телеграф" решил вспомнить, как в детстве и молодости выглядел Игорь Кондратюк, который до сих остается медийной личностью и ассоциируется у украинцев с шоу "Караоке на Майдане".

Игорь Кондратюк — что о нем известно, и как начиналась его карьера

Игорь Кондратюк — украинский телеведущий, продюсер, шоумен, общественный деятель и кандидат биологических наук. Он родился в селе Пригорье Херсонской области 14 марта 1962 года, сейчас ему 62 года.

Мало кто знает, что Игорь Кондратюк окончил школу с золотой медалью и затем стал студентом Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. После окончания университета будущая звезда телевидения работал научным сотрудником отдела молекулярной биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Уже в студенческие года Игорь Кондратюк увлекся интеллектуальный игрой "Что? Где? Когда?". С 1985 года он начал ездить в Москву на игры, а потом и вовсе стал членом телевизионного клуба "Что? Где? Когда?".

Карьера Кондратюка на телевидении

С того времени началась карьера Кондратюка на телевидении, он занимался созданием телепрограмм для российского и украинского телевидения. А уже 17 января 1999 года в эфир вышел первый выпуск шоу "Караоке на Майдане", автором и ведущим которого был Игорь Кондратюк. Это один из самых рейтинговых телевизионных проектов в Украине, который продержался в эфире двадцать лет и закрылся в январе 2019 года. И все это время несменным ведущим шоу был именно Игорь Кондратюк.

Позже в 2003 году на экраны вышло реалити-шоу "Шанс", которое стало логическим продолжением "Караоке на Майдане". В нем победителям "Караоке" давали шанс стать настоящей звездой. И Игорь Кондратюк тоже в этом участвовал, хотя у "Шанса" были другие ведущие — Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин.

Также зрители помнят Игоря Кондратюка, как члена жюри талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор". Кроме того, он является бывшим продюсером певца Виталия Козловского, с которым теперь судится.

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