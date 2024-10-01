Нізащо не впізнаєте: як у дитинстві та молодості виглядав ведучий "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк

Мало хто знає, як телеведучий та продюсер виглядав до популярності

Ігор Кондратюк – відомий український телеведучий, продюсер та шоумен. Багато хто пам’ятає його як гравця телевізійної версії "Що? Де? Коли?", але для більшості він все ж таки незмінний ведучий програми "Караоке на Майдані". Проте, не всі знають, що свого часу Кондратюк займався вивченням фізики та навіть захистив кандидатську дисертацію у галузі біологічної науки.

"Телеграф" вирішив згадати, як у дитинстві та молодості виглядав Ігор Кондратюк, який досі залишається медійною особистістю та асоціюється в українців із шоу "Караоке на Майдані".

Ігор Кондратюк — що про нього відомо, і як розпочиналася його кар’єра

Ігор Кондратюк – український телеведучий, продюсер, шоумен, громадський діяч та кандидат біологічних наук. Він народився у селі Пригір’я Херсонської області 14 березня 1962 року, зараз йому 62 роки.

Мало хто знає, що Ігор Кондратюк закінчив школу із золотою медаллю і згодом став студентом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Після закінчення університету майбутня зірка телебачення працював науковим співробітником відділу молекулярної біофізики Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Вже у студентські роки Ігор Кондратюк захопився інтелектуальною грою "Що? Де? Коли?". З 1985 року він почав їздити до Москви на ігри, а потім взагалі став членом телевізійного клубу "Що? Де? Коли?".

Кар’єра Кондратюка на телебаченні

З того часу розпочалася кар’єра Кондратюка на телебаченні, він займався створенням телепрограм для російського та українського телебачення. А вже 17 січня 1999 року в ефір вийшов перший випуск шоу "Караоке на Майдані", автором та ведучим якого був Ігор Кондратюк. Це один із найрейтинговіших телевізійних проектів в Україні, який протримався в ефірі двадцять років і закрився у січні 2019 року. І весь цей час незмінним ведучим шоу був саме Ігор Кондратюк.

Пізніше 2003 року на екрани вийшло реаліті-шоу "Шанс", яке стало логічним продовженням "Караоке на Майдані". У ньому переможцям "Караоке" давали шанс стати справжньою зіркою. І Ігор Кондратюк також у цьому брав участь, хоча у "Шансу" були інші ведучі — Наталія Могилевська та Кузьма Скрябін.

Також глядачі пам’ятають Ігоря Кондратюка як члена журі талант-шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор". Крім того, він є колишнім продюсером співака Віталія Козловського, з яким тепер судиться.

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