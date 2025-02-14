Был обвинен в подкупе и домогательствах: что говорит о войне легенда "Что? Где? Когда?" Друзь и как он связан с Украиной

Александр Друзь был фигурантом нескольких скандалов

Участник интеллектуальных игр, магистр программы "Что? Где? Когда?" Александр Друзь, как и покойный ведущий "Жди меня" Игорь Кваша, имеет украинские корни. В этом году ведущему исполнится 70 лет и он находится на пенсии, поэтому в последнее время пропал из медийного пространства.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился Александр Друзь и чем сейчас занимается. Мы узнали, что его связывает с Украиной и какая у него позиция касательно войны.

Чем известен Александр Друзь

Советский и российский участник интеллектуальных игр Александр Друзь родился в 1955 году в Ленинграде, где окончил среднюю школу, а также индустриально-педагогический техникум ПТО и институт инженеров железнодорожного транспорта имени В. Н. Образцова.

Александр Друзь в молодости

С 1980 по 1993 года Друзь работал программистом и преподавал в общеобразовательных учебных заведениях. Впервые на телеигре "Что? Где? Когда" Александр появился в 1981 году, попав туда по письму, и с тех пор начал выступать почти без перерывов, что является рекордом игры.

Александр Друзь участвовал в "Что? Где? Когда" с 1981 года

В 1995 году Друзь был удостоен почетного звания магистра игры "Что? Где? Когда", он обладатель приза "Бриллиантовая сова", а также шестикратный обладатель "Хрустальной совы". Также Александр стал чемпионом телевизионной игры "Брейн-ринг" в 1990, 1991, 1994 и 2010 годах.

Александр Друзь стал шестикратным обладателем "Хрустальной совы"

Как изменился Александр Друзь и в каких скандалах был замешан

В феврале 2019 года главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По его словам, Александр предложил ему "сдать" вопросы и поделиться деньгами после выигрыша. Бер предоставил запись разговора со знатоком и обратился в ассоциацию клуба "Что? Где? Когда" с предложением его дисквалифицировать.

"Первый канал" заявил, что проверит эти сведения. Сам Друзь подтвердил подлинность своего голоса на записи, но отметил, что это Бер предложил ему предоставить вопросы за часть приза и во время разговора решил ему подыграть, чтобы выяснить, насколько Бер может далеко пойти. Друзь также заявил, что редактор передачи позвонил ему и продиктовал вопросы.

Александра Друзя обвинили в попытке подкупа

В шоу Друзь участвовал вместе с Виктором Сидневым и последние пять вопросов не совпали, но магистр все равно выиграл игру. Позже "Первый канал" отстранил от участия в "Что? Где? Когда" Бера и Друзя. Исход игры "Кто хочет стать миллионером" с участием знатока был аннулирован и приз ему не выплатили. В 2020 году Друзь вернулся в шоу.

Сразу после этого скандала Друзя обвинили в домогательствах. Сначала об этом заявила бывшая участница детской команды "Что? Где? Когда?" . По словам девушки, Друзь во время съемок обнимал ее за талию и в один момент его рука оказалась в районе груди.

Александр Друзь был обвинен в домогательствах

Вскоре нашлась и вторая "жертва", которая рассказала, что в возрасте 17 лет, когда она участвовала в форуме "Всмысле" магистр также к ней приставал. Тогда член клуба "Что? Где? Когда?" Сергей Виватенко заявил, что девушкам стоит обратиться в суд, если их что-то не устраивало, а в целом ситуацию назвал странной.

Что Александр Друзь говорит о войне и какая у него связь с Украиной

В одном из интервью магистр игры "Что? Где? Когда?" рассказал, что его отец Абрам Друзь был уроженцем Житомира, поэтому на протяжении 14 лет Александр свои летник каникулы проводил в украинском городе, ведь там жила его бабушка.

"Мой папа из Житомира, там жила и моя бабушка, к которой я и приезжал на лето Так что можно сказать, что с Украиной у меня связаны не просто теплые, а самые жаркие воспоминания", — говорил Друзь.

Александр Друзь вместе с родителями

Но знаток определился со своей позицией еще в 2014 году. Друзь оказался в базе "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины с целью посещения захваченного российскими оккупантами Крыма. Также Друзя обвиняют в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Александр Друзь посещал оккупированный Крым

Что касается так называемой "СВО", то Александр Друзь в мае 2023 года выступил в Архангельске и сказал лишь, что настоящее время надо рассматривать как "интересное".

"Если подходить с такой установкой, то в принципе любое время — это проверка для людей, живущих в этом времени. И сумел ты справиться с этими вызовами или нет — вот об этом надо думать. Человек — существо пластичное. И если ты умеешь отвечать на эти вызовы, которые делают тебе время, среда, окружение, то тогда твоя жизнь будет интересна, а больше, наверное, ничего и не надо", — комментировал магистр.

Александр Друзь поддерживает войну против Украины

Сейчас Друзь находится на пенсии, живет в России и занимается творческими проектами, а также писательством. Он написал детскую книгу "Эня, Томас и другие", а также путеводитель по Санкт-Петербургу.

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