Був звинувачений у підкупі та домаганнях: що говорить про війну легенда "Що? Де? Коли?" Друзь та як він пов’язаний з Україною

Олександр Друзь був фігурантом кількох скандалів

Учасник інтелектуальних ігор, магістр програми "Що? Де? Коли?" Олександр Друзь, як і покійний ведучий "Жди меня" Ігор Кваша, має українське коріння. Цього року ведучому виповниться 70 років і він перебуває на пенсії, тож останнім часом зник із медійного простору.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Олександр Друзь та чим зараз займається. Ми дізналися, що його пов’язує з Україною та яка у нього позиція щодо війни.

Чим відомий Олександр Друзь

Радянський та російський учасник інтелектуальних ігор Олександр Друзь народився 1955 року в Ленінграді, де закінчив середню школу, а також індустріально-педагогічний технікум ПТО та інститут інженерів залізничного транспорту імені В. М. Образцова.

Олександр Друзь у молодості

З 1980 до 1993 року Друзь працював програмістом і викладав у загальноосвітніх навчальних закладах. Вперше на телегрі "Що? Де? Коли" Олександр з’явився в 1981 році, потрапивши туди завдяки листу, і з того часу почав виступати майже без перерв, що є рекордом гри.

Олександр Друзь брав участь у "Що? Де? Коли" з 1981 року

У 1995 році Друзь був відзначений почесного звання магістра гри "Що? Де? Коли", він володар призу "Діамантова сова", а також шестиразовий володар "Кришталевої сови". Також Олександр став чемпіоном телевізійної гри "Брейн-ринг" у 1990, 1991, 1994 та 2010 роках.

Олександр Друзь став шестиразовим володарем "Кришталевої сови"

Як змінився Олександр Друзь і в яких скандалах був замішаний

У лютому 2019 року головний редактор шоу "Хто хоче стати мільйонером" Ілля Бер звинуватив Друзя у спробі підкупу. За його словами, Олександр запропонував йому "здати" питання та поділитися грошима після виграшу. Бер надав запис розмови зі знавцем і звернувся до асоціації клубу "Що? Де? Коли" з пропозицією його дискваліфікувати.

"Перший канал" заявив, що перевірить ці відомості. Сам Друзь підтвердив справжність свого голосу на записі, але зазначив, що це Бер запропонував йому надати питання за частину призу і під час розмови вирішив йому підіграти, щоб з’ясувати, наскільки Бер може далеко піти. Друзь також заявив, що редактор передачі зателефонував йому та продиктував питання.

Олександра Друзя звинуватили у спробі підкупу

У шоу Друзь брав участь разом із Віктором Сідневим і останні п’ять питань не збіглися, але магістр все одно виграв гру. Пізніше "Перший канал" усунув від участі у "Що? Де? Коли" Бера та Друзя. Результат гри "Хто хоче стати мільйонером" за участю знавця було анульовано і приз йому не виплатили. У 2020 році Друзь повернувся до шоу.

Одразу після цього скандалу Друзя звинуватили у домаганнях. Спочатку про це заявила колишня учасниця дитячої команди "Що? Де? Коли?". За словами дівчини, Друзь під час зйомок обіймав її за талію і раптом його рука опинилася в районі грудей.

Олександр Друзь був звинувачений у домаганнях

Незабаром знайшлася й друга "жертва", яка розповіла, що у віці 17 років, коли вона брала участь у форумі "Всмислі", магістр також до неї приставав. Тоді член клубу "Що? Де? Коли?" Сергій Віватенко заявив, що дівчатам варто звернутися до суду, якщо їх щось не влаштовувало, а загалом ситуацію назвав дивною.

Що Олександр Друзь говорить про війну і який у нього зв’язок з Україною

В одному з інтерв’ю магістр гри "Що? Де? Коли?" розповів, що його батько Абрам Друзь був уродженцем Житомира, тому протягом 14 років Олександр свої літники канікули проводив в українському місті, адже там жила його бабуся.

"Мій тато з Житомира, там жила і моя бабуся, до якої я і приїжджав на літо. Тож можна сказати, що з Україною у мене пов’язані не просто теплі, а найжаркіші спогади ", — говорив Друзь.

Олександр Друзь разом із батьками

Але знавець визначився зі своєю позицією ще 2014 року. Друзь опинився у базі "Миротворець" за свідоме порушення кордону України з метою відвідання захопленого російськими окупантами Криму. Також Друзя звинувачують в участі в антиукраїнських пропагандистських заходах країни-агресора.

Олександр Друзь відвідував окупований Крим

Щодо так званої "СВО", то Олександр Друзь у травні 2023 року виступив в Архангельську і сказав лише, що теперішній час треба розглядати як "цікавий".

"Якщо підходити з такою установкою, то в принципі будь-який час — це перевірка для людей, які живуть у цьому часі. І зумів ти впоратися з цими викликами чи ні — ось про це треба думати. Людина — істота пластична. І якщо ти вмієш відповідати на ці виклики, які роблять тобі час, середовище, оточення, тоді твоє життя буде цікавим, а більше, мабуть, нічого і не треба", — відмітив магістр

Олександр Друзь підтримує війну проти України

Зараз Друзь перебуває на пенсії, живе в Росії та займається творчими проєктами, а також письменством. Він написав дитячу книгу "Еня, Томас та інші", а також путівник по Санкт-Петербургу.

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