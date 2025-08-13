Рус

Фанатки божеволіли від його голосу та посмішки: де зараз переможець "Фабрики зірок" Шурінс і що говорить про війну

Катерина Любимова
Куди пропав Стас Шурінс і чим займається Новина оновлена 13 серпня 2025, 17:12
Куди пропав Стас Шурінс і чим займається. Фото Колаж "Телеграфу"

Артисту свого часу пророкували велике майбутнє на сцені

Музичне шоу "Фабрика зірок" подарувало Україні багатьох талановитих артистів, але не всім вдалося закріпитись у шоубізнесі та продовжити свій шлях на сцені. З медійного простору невдовзі зникли брати Борисенко, а також переможець третього сезону програми Стас Шурінс.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз латвійський співак, який зачарував своїм голосом та харизмою тисячі фанаток. Ми дізналися, яка у Стаса Шурінса позиція щодо війни.

Стас Шурінс — що про нього відомо

Відомий співак Стас Шурінс народився 1990 року в Ризі, де розпочинав перші кроки у своїй музичній кар’єрі. Але справжню популярність принесло йому участь в українському шоу "Фабрика зірок-3", де Шурінс завдяки своєму таланту та харизмі зміг підкорити серця не лише фанаток, а й суддів, тож здобув перемогу.

Стас Шурінс
Стас Шурінс переміг на "Фабриці зірок-3"

Стас голосно заявив не лише про свої вокальні здібності, а й композиторський талант, про це говорив сам Костянтин Меладзе. Шурінс під час "Фабрики" презентував дві свої авторські пісні, а також став співавтором хітів інших учасників шоу. Щобільше, він написав дві пісні для Віри Брежнєвої.

Після "Фабрики зірок-3" Стас Шурінс взяв участь у проєкті "Фабрика зірок. Суперфінал", де представив ще дві авторські пісні та впевнено дійшов до фіналу, але переміг інший учасник шоу.

Стас Шурінс
Стас Шурінс підкорив публіку своїм голосом та щирістю

Шурінс з 2009 по 2011 рік був на піку популярності, захоплені шанувальниці не давали йому проходу, Стаса запрошували на різні заходи, а його кліпи крутилися у ротації музичних каналів. У 2011 році Стас навіть увійшов до списку "25 найкрасивіших чоловіків України".

Стас Шурінс
Стас Шурінс входив до "Топ-25 найкрасивіших чоловіків України"

Переможцю "Фабрики зірок" пророкували велике майбутнє на сцені, але Стас у 2014 році виїхав з України.

Варто також відзначити, що увагу до його персони підігрів роман з учасницею "Фабрики" Ерікою (MamaRika). За розвитком їхніх стосунків спостерігала з екранів вся країна, але пара незабаром розлучилася. Пізніше в інтерв’ю співачка зізналася, що Шурінс покинув її, розбивши серце.

Стас Шурінс
Стас Шурінс зустрічався з Ерікою (MamaRika)

Де зараз Стас Шурінс і що говорить про війну

Латвійський співак у розпал своєї кар’єри несподівано призупинив творчу діяльність та поїхав до Німеччини. Спочатку такий крок він пояснював "загостреною політичною ситуацією", проте лише через сім років розкрив справжню причину — у його дружини Віолети виявили пухлину мозку. Лікування жінка співака проходило у німецькій клініці. Особисте життя Шурінс оберігає від сторонніх очей, тому у відкритому доступі немає його фотографій із коханою.

Стас Шурінс
Стас Шурінс переїхав із дружиною до Німеччини

У жовтні 2013 року моїй дружині зробили операцію на мозку. У листопаді того ж року ми провели презентацію нового альбому в Україні, а наступного року через певні події довелося скасувати тур. Ми залишилися взагалі без грошей, бо в тур вклали все, що ми мали. Нам навіть не було на що знімати квартиру в Україні. Довелося їхати з України: дружині потрібна була реабілітація, тому ми поїхали до Німеччини, тут мешкають її батьки.

Стас Шурінс

Відомо, що в Німеччині артист почав працювати листоношею, але не відійшов від музики. Стас взяв участь у німецькому шоу "Голос країни" та дійшов до фіналу.

Стас Шурінс
Стас Шурінс брав участь у німецькому шоу "Голос країни"

У 2019 році співак мав плани повернутися і продовжити кар’єру в Україну. Він презентував свій перший україномовний трек "Перемагай", який присвятив паралімпійцям. Її автором стала солістка гурту VLASNA Тетяна Власова. Однак, цей план не вдалося реалізувати.

Судячи з геолокації його облікового запису в Instagram, переможець "Фабрики" залишається зараз жити в Німеччині. На своїй сторінці він публікує відео з каверами на відомі хіти та намагається підтримувати зв’язок із шанувальниками.

Щодо війни, то Стас Шурінс заявив про підтримку України на початку повномасштабної війни. У березні 2022 року співак засудив дії Кремля, закликавши не вірити російській пропаганді.

Через рік Стас Шурінс представив авторську пісню One Of Them, кліп до якої змонтував із кадрів бойових дій в Україні, пообіцявши передати прибуток від монетизації на допомогу постраждалим від війни.

Мозок не в змозі повірити в слова, які через нього проноситься щомиті… війна… війна! Як у когось повертається язик назвати це "визвольною операцією"?! Що і від кого "визволяють"? Україну від українців? Хто визволитель? Путін і вся його свита?! Хто просив вас про це?

Стас Шурінс

Свої соціальні мережі Стас Шурінс не веде з 2023 року, тому важко сказати, чим саме зараз займається співак.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник переможець "Фабрики зірок" Олексій Матіас. Ми з’ясували, що він каже про війну.

