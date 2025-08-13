Фанатки божеволіли від його голосу та посмішки: де зараз переможець "Фабрики зірок" Шурінс і що говорить про війну

Артисту свого часу пророкували велике майбутнє на сцені

Музичне шоу "Фабрика зірок" подарувало Україні багатьох талановитих артистів, але не всім вдалося закріпитись у шоубізнесі та продовжити свій шлях на сцені. З медійного простору невдовзі зникли брати Борисенко, а також переможець третього сезону програми Стас Шурінс.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз латвійський співак, який зачарував своїм голосом та харизмою тисячі фанаток. Ми дізналися, яка у Стаса Шурінса позиція щодо війни.

Стас Шурінс — що про нього відомо

Відомий співак Стас Шурінс народився 1990 року в Ризі, де розпочинав перші кроки у своїй музичній кар’єрі. Але справжню популярність принесло йому участь в українському шоу "Фабрика зірок-3", де Шурінс завдяки своєму таланту та харизмі зміг підкорити серця не лише фанаток, а й суддів, тож здобув перемогу.

Стас Шурінс переміг на "Фабриці зірок-3"

Стас голосно заявив не лише про свої вокальні здібності, а й композиторський талант, про це говорив сам Костянтин Меладзе. Шурінс під час "Фабрики" презентував дві свої авторські пісні, а також став співавтором хітів інших учасників шоу. Щобільше, він написав дві пісні для Віри Брежнєвої.

Після "Фабрики зірок-3" Стас Шурінс взяв участь у проєкті "Фабрика зірок. Суперфінал", де представив ще дві авторські пісні та впевнено дійшов до фіналу, але переміг інший учасник шоу.

Стас Шурінс підкорив публіку своїм голосом та щирістю

Шурінс з 2009 по 2011 рік був на піку популярності, захоплені шанувальниці не давали йому проходу, Стаса запрошували на різні заходи, а його кліпи крутилися у ротації музичних каналів. У 2011 році Стас навіть увійшов до списку "25 найкрасивіших чоловіків України".

Стас Шурінс входив до "Топ-25 найкрасивіших чоловіків України"

Переможцю "Фабрики зірок" пророкували велике майбутнє на сцені, але Стас у 2014 році виїхав з України.

Варто також відзначити, що увагу до його персони підігрів роман з учасницею "Фабрики" Ерікою (MamaRika). За розвитком їхніх стосунків спостерігала з екранів вся країна, але пара незабаром розлучилася. Пізніше в інтерв’ю співачка зізналася, що Шурінс покинув її, розбивши серце.

Стас Шурінс зустрічався з Ерікою (MamaRika)

Де зараз Стас Шурінс і що говорить про війну

Латвійський співак у розпал своєї кар’єри несподівано призупинив творчу діяльність та поїхав до Німеччини. Спочатку такий крок він пояснював "загостреною політичною ситуацією", проте лише через сім років розкрив справжню причину — у його дружини Віолети виявили пухлину мозку. Лікування жінка співака проходило у німецькій клініці. Особисте життя Шурінс оберігає від сторонніх очей, тому у відкритому доступі немає його фотографій із коханою.

Стас Шурінс переїхав із дружиною до Німеччини

У жовтні 2013 року моїй дружині зробили операцію на мозку. У листопаді того ж року ми провели презентацію нового альбому в Україні, а наступного року через певні події довелося скасувати тур. Ми залишилися взагалі без грошей, бо в тур вклали все, що ми мали. Нам навіть не було на що знімати квартиру в Україні. Довелося їхати з України: дружині потрібна була реабілітація, тому ми поїхали до Німеччини, тут мешкають її батьки. Стас Шурінс

Відомо, що в Німеччині артист почав працювати листоношею, але не відійшов від музики. Стас взяв участь у німецькому шоу "Голос країни" та дійшов до фіналу.

Стас Шурінс брав участь у німецькому шоу "Голос країни"

У 2019 році співак мав плани повернутися і продовжити кар’єру в Україну. Він презентував свій перший україномовний трек "Перемагай", який присвятив паралімпійцям. Її автором стала солістка гурту VLASNA Тетяна Власова. Однак, цей план не вдалося реалізувати.

Судячи з геолокації його облікового запису в Instagram, переможець "Фабрики" залишається зараз жити в Німеччині. На своїй сторінці він публікує відео з каверами на відомі хіти та намагається підтримувати зв’язок із шанувальниками.

Щодо війни, то Стас Шурінс заявив про підтримку України на початку повномасштабної війни. У березні 2022 року співак засудив дії Кремля, закликавши не вірити російській пропаганді.

Через рік Стас Шурінс представив авторську пісню One Of Them, кліп до якої змонтував із кадрів бойових дій в Україні, пообіцявши передати прибуток від монетизації на допомогу постраждалим від війни.

Мозок не в змозі повірити в слова, які через нього проноситься щомиті… війна… війна! Як у когось повертається язик назвати це "визвольною операцією"?! Що і від кого "визволяють"? Україну від українців? Хто визволитель? Путін і вся його свита?! Хто просив вас про це? Стас Шурінс

Свої соціальні мережі Стас Шурінс не веде з 2023 року, тому важко сказати, чим саме зараз займається співак.

