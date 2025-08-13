Фанатки сходили с ума от его голоса и улыбки: где сейчас победитель "Фабрики звезд" Шуринс и что говорит о войне

Артисту в свое время предрекали большое будущее на сцене

Музыкальное шоу "Фабрика звезд" подарила Украине многих талантливых артистов, но не всем удалось закрепиться в шоу-бизнесе и продолжить свой путь на сцене. Из медийного пространства вскоре пропали братья Борисенко, а также победитель третьего сезона программы Стас Шуринс.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас латвийский певец, который очаровал своим голосом и харизмой тысячи фанаток. Мы узнали, какая у Стаса Шуринса позиция касательно войны.

Стас Шуринс — что о нем известно

Известный певец Стас Шуринс родился в 1990 году в Риге, где начинал первые шаги в своей музыкальной карьере. Но настоящую популярность принесло ему участие в украинском шоу "Фабрика звезд-3", где Шуринс благодаря своему таланту и харизме смог покорить сердца не только фанаток, но и судей, поэтому одержал победу.

Стас Шуринс победил на "Фабрике звезд-3"

Стас громко заявил не только о своих вокальных способностях, но и композиторском таланте, об этом говорил сам Константин Меладзе. Шуринс во время "Фабрики" представил две свои авторские песни, а также стал соавтором хитов других участников шоу. Более того, он написал две песни для Веры Брежневой.

После "Фабрики звезд-3" Стас Шуринс взял участие в проекте "Фабрика звезд. Суперфинал", где представил еще две авторские песни и уверенно дошел до финала, но победил другой участник шоу.

Стас Шуринс покорил публику своим голосом и искренностью

Шуринс с 2009 по 2011 год был на пике популярности, восторженные поклонницы не давали ему прохода, Стаса приглашали на различные мероприятия, а его клипы крутились в ротации музыкальных каналов. В 2011 году Стас даже вошел в список "25 самых красивых мужчин Украины".

Стас Шуринс входил в "Топ-25 самых красивых мужчин Украины"

Победителю "Фабрики звезд" предрекали большое будущее на сцене, но Стас в 2014 году уехал из Украины.

Стоит также отметить, что внимание к его персоне подогрел роман с участницей "Фабрики" Эрикой (MamaRika). За развитием их отношений наблюдала с экранов вся страна, но пара вскоре рассталась. Позже в интервью певица призналась, что Шуринс бросил ее, разбив сердце.

Стас Шуринс встречался с Эрикой (MamaRika)

Где сейчас Стас Шуринс и что говорит о войне

Латвийский певец в разгар своей карьеры неожиданно приостановил творческую деятельность и поехал в Германию. Поначалу такой шаг он объяснял "обострившейся политической ситуацией", однако лишь спустя семь лет раскрыл истинную причину — у его жены Виолеты обнаружили опухоль мозга. Лечение супруга певца проходила в немецкой клинике. Личную жизнь Шуринс оберегает от посторонних глаз, поэтому в открытом доступе нет его фотографий с возлюбленной.

Стас Шуринс переехал с женой в Германию

В октябре 2013 моей жене сделали операцию на мозге. В ноябре того же года мы провели презентацию нового альбома в Украине, а в следующем году из-за определенных событий пришлось отменить тур. Мы остались вообще без денег, так как в тур вложили все, что у нас было. Нам даже не на что было снимать квартиру в Украине. Пришлось уезжать из Украины: жене нужна была реабилитация, поэтому мы поехали в Германию, здесь живут ее родители Стас Шуринс

Известно, что в Германии артист стал работать почтальоном, но не отошел от музыки. Стас принял участие в немецком шоу "Голос країни" и дошел до финала.

Стас Шуринс участвовал в немецком шоу "Голос країни"

В 2019 году у певца были планы вернуться и продолжить карьеру в Украину. Он представил свой первый украиноязычный трек "Перемагай", который посвятил паралимпийцам. Ее автором стала солистка группы VLASNA Татьяна Власова. Однако этот план не удалось реализовать.

Судя по геолокации его аккаунта в Instagram, победитель "Фабрики" остается сейчас жить в Германии. На своей странице он публикует видео с каверами на известные хиты и старается поддерживать связь с поклонниками.

Что касается войны, то Стас Шуринс заявил о поддержке Украины в начале полномасштабной войны. В марте 2022 года певец осудил действия Кремля, выпустив эмоциональное видео в поддержку Украины и призвав не верить российской пропаганде.

Спустя год Стас Шуринс представил авторскую песню One Of Them, клип к которой смонтировал из кадров боевых действий в Украине, пообещав передать доход от монетизации на помощь пострадавшим от войны.

Мозг не в состоянии облечь в слова все, что через него проносится ежесекундно… война…война! Как у кого-то поворачивается язык назвать это "освободительной операцией"?! Что и от кого "освобождают"?! Украину от украинцев?! Кто освободитель?! Путин и вся его свита?! Кто просил вас об этом?! Стас Шуринс

Свои социальные сети Стас Шуринс не ведет с 2023 года, поэтому сложно сказать, чем именно сейчас занимается певец.

