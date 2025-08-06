Последний раз в Украину Инин приезжал в 2015 году

Многие знаменитости родились в Украине, но забыли о нашей стране, продавшись за кровавые рубли. Среди них актер Сергей Векслер, а также сценарист Аркадий Инин, благодаря которому были сняты легендарные советские фильмы.

"Телеграф" решил выяснить, что предатель Аркадий Инин говорит сейчас о войне и как изменился. Мы узнали некоторые подробности.

Аркадий Инин — что о нем известно

Аркадий Инин (настоящее имя — Аркадий Григорьевич Гуревич) родился 3 мая 1938 года в Харькове, где окончил политехнический институт. В студенческие годы Инин начал играть в КВН, писал сценарии для самодеятельных номеров, а также вместе с друзьями организовал эстрадный театр, который прославился на весь город.

Аркадий Инин в молодости

После окончания высшего образования, Аркадий отработал по распределению инженерэлектриком восемь лет, но не видел себя в этой сфере. Инин говорил, что в литературу его привела природная лень, но именно благодаря этому он смог по-настоящему раскрыть свой талант.

Аркадий Инин пошел в литературу из-за лени

Инин стал печататься в газетах, делал передачи на телевидении в Харькове, а затем начал писать для московских программ. Далее Аркадий поехал в Москву, где окончил ВГИК.

Аркадий создал популярные телепрограммы "Вокруг смеха", "От всей души", а также получил народное признание, поскольку подарил зрителям такие легендарные советские комедии, как "Однажды двадцать лет спустя", "У матросов нет вопросов", "Отцы и деты".

Аркадий Инин написал сценарии для легендарных фильмов СССР

Его сценарии к фильмам отличались мягким юмором, жизненностью и глубоким пониманием человеческой природы, поэтому были популярны во всем СССР. Но помимо сценариев, Инин работал как публицист, драматург и телеведущий, а также писал книги.

Аркадий Инин родился в Харькове, но живет в Москве

Где сейчас Аркадий Инин и что говорит о войне

Уроженец Харькова Аркадий Инин в 87 лет продолжает заниматься творческой карьерой в Российской Федерации. Еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе, сценарист поддержал путинский режим.

Как выглядит Аркадий Инин

Аркадий Инин неоднократно посещал аннексированный Крым, выступал в поддержку "ДНР" и "ЛНР", за что попал в "черный список" Минкульта. Предатель поддерживает кремлевские нарративы, рассказывая о националистах, а также критикует россиян, который выехали после начала войны за рубеж. В частности, Аллу Пугачеву, с которой был лично знаком, Инин назвал "дурой".

Аркадий Инин поддерживает войну против Украины

Аркадий продолжает развивать российский кинематограф, в частности в 2023 году написал сценарий к сериалу "Взрослые дочери", пока его родной Харьков почти ежедневно обстреливают ракетами и дронами.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне Гогунский, сыгравший Кузю в "Универе". Актер называл Москву столицей Украины.