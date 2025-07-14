Называл Москву столицей Украины: что говорит о войне Гогунский, сыгравший Кузю в "Универе"

Актер активно поддерживает Россию в войне и рассказывает чушь о Майдане

Виталий Гогунский — уроженец Кременчуга и российский актер, когда-то вызывавший у украинцев улыбку благодаря роли Кузи в сериале "Универ". Однако сейчас он стал одним из тех, кого в нашей стране вспоминают как предателя, украинофоба и поклонника "русского мира".

Сегодня, 14 июля, путинист отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 47 лет. По этому случаю "Телеграф" решил напомнить, что говорил Виталий Гогунский об Украине.

Что известно о Виталии Гогунском

Родился Гогунский в городе Кременчуг. Среднее и высшее образование он получал в Украине — в Кременчугском лицее и Одесском политехническом институте.

Интересно, что отец путиниста Евгений Гогунский — депутат горсовета Кременчуга. Из-за различных политических взглядов и позиции относительно войны в Украине он имел конфликты с сыном. Как-то Виталий даже рассказывал в интервью, что с отцом о СВО не общается. А сам Евгений делился, что с сыном не разговаривает.

Что говорил Гогунский о войне

С 2022 года Гогунский приезжал на оккупированные Россией территории Украины и давал концерты. Он выступал перед военными и их семьями. Путинист прославлял участие русских солдат в войне против Украины.

В программе пропагандиста Корчевникова "Доля и жизнь" на телеканале "Россия1" на одном из российских телеканалов Гогунский говорил о Майдане. Тогда он заявил, что митингующим подмешивали наркотики в чай, чтобы "вдохновить их на борьбу" и разозлить.

В интервью пропагандистскому изданию "Народные новости" Гогунский рассказывал, что увлекается российскими военными. "Всегда Украина была частью России. Само название произошло от слова "окраина". Столицей моей Родины всегда была Москва".

В 2023 году путиниста не пустили на самолет в Грузию. По политическим причинам в аэропорту ему сказали "возвращаться в Москву". Тогда Гогунский издал, что власти Грузии "испугались оппозиции".

Гогунский — фигурант базы "Миротворец", а в июле 2025-го его приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией. По решению Винницкого городского суда, путинист приговорен к 12 годам лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях Виталия Гогунского. отец актера перестал выходить с ним на связь после его заявлений о Майдане.