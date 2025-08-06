Поки бомбардують його рідний Харків, він створює для росіян фільми: що сценарист Інін говорить про війну

Востаннє в Україну Інін приїжджав у 2015 році

Багато знаменитостей народилися в Україні, але забули про нашу країну, продавшись за криваві рублі. Серед них актор Сергій Векслер, а також сценарист Аркадій Інін, завдяки якому було знято легендарні радянські фільми.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що зрадник Аркадій Інін зараз говорить про війну і як змінився. Ми дізналися деякі подробиці.

Аркадій Інін — що про нього відомо

Аркадій Інін (справжнє ім’я — Аркадій Григорович Гуревич) народився 3 травня 1938 року в Харкові, де закінчив політехнічний інститут. У студентські роки Інін почав грати у КВК, писав сценарії для самодіяльних номерів, а також разом із друзями організував естрадний театр, який прославився на все місто.

Аркадій Інін у молодості

Після закінчення вищої освіти Аркадій відпрацював за розподілом інженер-електриком вісім років, але не бачив себе в цій сфері. Інін говорив, що в літературу його привела природна лінь, але саме завдяки цьому він зміг по-справжньому розкрити свій талант.

Аркадій Інін пішов у літературу через лінощі

Інін почав друкуватися в газетах, робив передачі на телебаченні у Харкові, а потім почав писати для московських програм. Далі Аркадій поїхав до Москви, де закінчив ВДІК.

Аркадій створив популярні телепрограми "Навколо сміху", "Від щирого серця", а також отримав народне визнання, оскільки подарував глядачам такі легендарні радянські комедії, як "Одного разу через двадцять років", "У матросів немає питань", "Батьки і діти".

Аркадій Інін написав сценарії для легендарних фільмів СРСР

Його сценарії до фільмів відрізнялися м’яким гумором, життєвістю та глибоким розумінням людської природи, тому були популярними у всьому СРСР. Але, крім сценаріїв, Інін працював як публіцист, драматург і телеведучий, а також писав книги.

Аркадій Інін народився у Харкові, але живе у Москві

Де зараз Аркадій Інін і що говорить про війну

Уродженець Харкова Аркадій Інін у 87 років продовжує займатися творчою кар’єрою у Російській Федерації. Ще 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі, сценарист підтримав путінський режим.

Як виглядає Аркадій Інін

Аркадій Інін неодноразово відвідував анексований Крим, виступав на підтримку "ДНР" та "ЛНР", за що потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Зрадник підтримує кремлівські наративи, розповідаючи про націоналістів, а також критикує росіян, які виїхали після війни за кордон. Зокрема, Аллу Пугачову, з якою був особисто знайомий, Інін назвав "дурою".

Аркадій Інін підтримує війну проти України

Аркадій продовжує розвивати російський кінематограф, зокрема у 2023 році написав сценарій до серіалу "Дорослі дочки", поки його рідний Харків майже щодня обстрілюють ракетами та дронами.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну Гогунський, який зіграв Кузю в "Універі". Актор називав Москву столицею України.