Він постановник великих концертних програм у країні-агресорці

У неділю, 27 липня, відзначає свій день народження режисер і сценарист Едуард Лівнєв — рівно 84 роки тому один з авторів пропагандистського серіалу "Моя прекрасна няня" народився в Одесі, яку зараз майже щодня тероризує путінська армія.

Лівнєв з'явився на світ у "перлині біля моря" у 1941 році. Закінчив Ленінградський інститут театру, музики та кінематографії. З 1975 року працює в Москві як драматичний режисер. Він ставив вистави у Театрі Радянської Армії, Театрі Сатири, Театрі імені Маяковського та Московському театрі оперети. Автор багатьох спектаклів.

Уродженець Одеси знімав серії для російської програми "Кабачок 13 стільців", писав сценарії та ставив масштабні концертні програми, такі як "10 років Газпрому" (спонсору війни проти України) та "15 років будівельному комплексу Москви", а також ставив церемонію вручення Міжнародної премії "Глобальна енергія" під патронажем диктатора Путіна.

Едуард Лівнєв є одним із творців "Моєї прекрасної няні", а ще знявся у низці кіно- та телепроєктів, серед яких — роль у серіалі "Сталін. Live".

Що говорить про війну Едуард Лівнєв

Довгий час Лівнєв не з’являється у публічному просторі, тому й жодних коментарів пресі чи інтерв’ю чоловік не дає. Відомо, що у Москві функціонує Майстерня режисера Едуарда Лівнєва, а його вистави досі розважають росіян, які ведуть кровопролитну війну проти України. Ймовірно, зараз театрал, що родом з української Одеси, живе у РФ.

У країні-агресорці будував кар’єру ще один уродженець Одеської області. Раніше ми писали, що говорить про війну актор Олександр Кузнєцов та де він зараз.