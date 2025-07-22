Втік із Росії і тепер підкорює Голлівуд: що говорить про війну уродженець Одещини актор Кузнєцов

Олександр знімався з Джудом Лоу та Ідріс Ельбою

Актор Олександр Кузнєцов виріс в українському Севастополі, але народився в одеському містечку Білгород-Дністровський. 22 липня йому виповнюється 33 роки. Після повномасштабного вторгнення він, як і його тезка Катерина Кузнєцова, засудив війну і 2022 року залишив Росію, де будував акторську кар'єру.

У своєму рідному місті Кузнєцов почував себе обмеженим у творчому плані. У 16 років він вирушив до Москви, але за деякий час повернувся в Україну через дівчину.

У Києві Олександр вступив до інституту ім. Карпенка-Карого, а 2011 року знову переїхав до Москви, де став студентом "ГІТІСу". З 2015 року був у стажерській групі МХТ імені Чехова.

З 2014 року Кузнєцов розпочав свою акторську кар’єру в кіно, дебютувавши у фільмі "Біси", знятому за романом Достоєвського. Були ще російські проєкти, а всесвітню популярність йому принесла роль чарівника Гельмута у фільмі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", якого зіграв Джуд Лоу.

Кузнєцов у "Фантастичних звірах: Таємниці Дамблдора"

Олександр Кузнєцов. Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov Олександр Кузнєцов. Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov Олександр Кузнєцов. Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov

Кузнєцов після вторгнення Росії в Україну

У лютому 2022 року Кузнєцов підписав відкритий лист КіноСоюзу РФ із засудженням військового вторгнення Росії в Україну. 28 лютого він написав в Інстаграмі, що засуджує вторгнення: "Це жахлива катастрофа та злочин проти людства. Я закликаю нас усіх негайно знайти мирне рішення":

21 вересня 2022 року Олександр виїхав до Грузії через Вірменію. З того часу живе в Британії. Фільми з ним у країні-агресорці ще виходили на великі екрани.

У березні 2023 року актор розповів російському "іноагенту" Юрію Дудю, що залишив РФ за підробленими документами, щоб не потрапити під мобілізацію. "Я все свідоме життя був проти Путіна та його уряду, не проти руських людей та Росії. Не голосував за нього і не ходив на вибори. Я повністю підтримую Україну в цій війні. Я вважаю, це злочинна війна, це просто катастрофа те, що відбувається", — заявив актор.

Кузнєцов зізнався, що свого часу не надав анексії Криму належного значення. Зараз же він усвідомлює, що тоді йому не вистачало знань та розуміння того, що відбувається. "Я руський та українець. Моя мати корінна українка, мій батько корінний руський. Я говорю обома мовами… Зараз я циган та бродячий собака, і почуваюся на своєму місці", — писав у соцмережах чоловік.

Олександр Кузнєцов з батьками у дитинстві

2025 року Кузнєцов зіграв у бойовику "Глави держав" — разом із голлівудськими акторами Ідріс Ельбой та Джоном Сіною. Там він зіграв російського кілера.

Кузнєцов на прем’єрі Heads of State в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Також він виконав головну роль у картині Сергія Лозниці "Два прокурори", включеної до основної конкурсної програми Каннського кінофестивалю 2025 року. Нагадаємо, що Лозниця захищає російську культуру, тому в українців до нього неоднозначне ставлення.

Кузнєцов і Лозниця у Каннах у 2025 році. Фото: Getty Images

Поки одні українці засуджують вторгення і проклинають Росію, інші там живуть і мовчать про війну. До речі, днями колишні гімнастки з Нікополя побили поліцейських у Москві.