Сбежал из России и теперь покоряет Голливуд: что говорит о войне уроженец Одесщины актер Кузнецов

Александр снимался с Джудом Лоу и Идрис Эльбой

Актер Александр Кузнецов вырос в украинском Севастополе, но родился в одесском городке Белгород-Дневстровский. 22 июля ему исполняется 33 года. После полномасштабного вторжения он, как и его однофамилица Екатерина Кузнецова, осудил войну и в 2022 году покинул Россию, где строил актерскую карьеру.

В своем родном городе Кузнецов чувствовал себя ограниченным в творческом плане. В 16 лет он отправился в Москву, но через некоторое время вернулся в Украине из-за девушки.

В Киеве Александр поступил в институт им. Карпенко-Карого, а в 2011 году вновь переехал в Москву, где стал студентом ГИТИСа. С 2015 года был в стажерской группе МХТ имени Чехова.

С 2014 года Кузнецов начал свою актерскую карьеру в кино, дебютировав в фильме "Бесы", снятом по роману Достоевского. Были еще российские проекты, а всемирную известность ему принесла роль волшебника Хельмута в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", которого сыграл Джуд Лоу.

Кузнецов в "Фантастических тварях: Тайны Дамблдора"

Александр Кузнецов. Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov Александр Кузнецов. Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov Александр Кузнецов. Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov

Кузнецов после вторжения России в Украину

В феврале 2022 года Кузнецов подписал открытое письмо КиноСоюза РФ с осуждением военного вторжения России в Украину. 28 февраля он написал в Инстаграме, что осуждает вторжение: "Это чудовищная катастрофа и преступление против человечества. Я призываю нас всех немедленно найти мирное решение":

21 сентября 2022 года Александр выехал в Грузию через Армению. С того же времени живет в Британии. Фильмы с ним в стране-агрессорше еще выходили на большие экраны.

В марте 2023 года актер рассказал российскому "иноагенту" Юрию Дудю, что покинул РФ по поддельным документам, чтобы не попасть под мобилизацию. "Я всю сознательную жизнь был против Путина и его правительства, не против русских людей и России. Не голосовал за него и не ходил на выборы. Я полностью поддерживаю Украину в этой войне. Я считаю, это преступная война, это просто катастрофа то, что происходит", — заявил актер.

Кузнецов признался, что в свое время не придал аннексии Крыма должного значения. Сейчас же он осознает, что тогда ему не хватало знаний и понимания происходящего. "Я русский и украинец. Моя мама коренная украинка, мой отец коренной русский. Я говорю на обоих языках… Сейчас я цыган и бродячая собака, и чувствую себя на своем месте", — писал в соцсетях мужчина.

Александр Кузнецов с родителями в детстве

В 2025 году Кузнецов сыграл в боевике "Главы государств" — вместе с голливудскими актерами Идрис Эльбой и Джоном Синой. Там он сыграл российского киллера.

Кузнецов на премьере фильма Heads of State в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Также он исполнил главную роль в картине Сергея Лозницы "Два прокурора", включенной в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2025 года. Напомним, что Лозница защищает русскую культуру, поэтому у украинцев к нему неоднозначное отношение.

Кузнецов и Лозница в Каннах в 2025 году. Фото: Getty Images

Пока одни украинцы осуждают вторжение и проклинают Россию, другие — там живут и молчат о войне. Кстати, на днях бывшие гимнастки из Никополя избили в Москве полицейских.