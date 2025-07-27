Був відомим спортсменом-богатирем, як і брат: від чого у 51 рік помер Роман Вірастюк і як виглядає його могила

Рівно 6 років тому не стало чемпіона зі штовхання ядра

Цієї неділі відзначаються роковини з дня смерті українського спортсмена — штовхача ядра, колишнього капітана Олімпійської збірної України з легкої атлетики Романа Вірастюка. Він був старшим братом силача Василя Вірастюка.

Український богатир народився 20 квітня 1968 року в Івано-Франківську у спортивній родині. Мати братів захоплювалася волейболом і виступала за заводську команду на міських змаганнях, а батько грав у футбол за сільську команду на районних першостях.

Успіхи у спорті

Брати Вірастюки з батьками та бабусею. Фото: bogatyr.com.ua

Роман закінчив Івано-Франківську середню школу №4, потім був Коледж фізичного виховання та Тернопільський державний університет. З 1980 до 2005 року він займався легкою атлетикою зі штовхання ядра. Входив до складу юнацької, юніорської та молодіжної збірних СРСР. На останньому чемпіонаті СРСР 1991 року завоював срібло і став володарем Кубка СРСР. На національному рівні 17 разів ставав чемпіоном України та 8 разів вигравав Кубок країни.

Вірастюк – бронзовий призер чемпіонату Європи 1994 року. Учасник трьох Олімпіад (1996, 2000, 2004). З 1995 по 2005 рік – капітан олімпійської збірної України.

Роман Вірастюк (третій зліва) у Будапешті у 1998 році. Фото: glavcom.ua

Був політиком

Після успішної спортивної кар’єри Роман очолив головне управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації, а також став телеведучим програм "Олімпійські пристрасті" та "День Олімпіади". З 2016 року керував департаментом олімпійських видів спорту у Міністерстві молоді та спорту України. У 2019 році балотувався до Верховної Ради по округу №84 в Івано-Франківській області, де отримав 11% голосів і посів четверте місце.

Роман був старший за Василя на шість років

Від чого у 51 рік помер Роман Вірастюк

У спортсмена були проблеми з серцем. Ще у 2005 році він переніс операцію з заміни аорти і аортальних клапанів. 31 березня 2016 року медики протягом 13 годин встановлювали чоловікові серцевий клапан та протез кореня аорти. У липні 2019 року йому знадобилася ще одна важка операція, яка тривала 20 годин. Після неї стан Вірастюка був критичним.

Український силач помер 27 липня 2019 року в Києві на 52 році життя. 28 липня 2019 року прощання відбулося у Києві на НСК "Олімпійський" за участю сотень людей. 29 липня відбулася панахида у манежі коледжу фізичного виховання Івано-Франківська.

Поховали брата Василя Вірастюка 29 липня на Алеї Слави міського цвинтаря у селі Чукалівка під Івано-Франківськом. Свіжих фото могили видатного спортсмена у мережі немає.

У нього залишилися дружина Ірина та двоє синів. Відомо, що у 2014 році подружжя брало участь у телешоу "Міняю жінку". На фото нижче — Роман із чужою дружиною-росіянкою у Криму:

Нагадаємо, що 24 липня помер відомий американський реслер. Ми розповідали, як виглядає дружина та діти Галка Гогана.