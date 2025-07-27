Был известным спортсменом-богатырем, как и брат: от чего в 51 год умер Роман Вирастюк и как выглядит его могила

Ровно 6 лет назад не стало чемпиона по толканию ядра

В это воскресенье отмечается годовщина со дня смерти украинского спортсмена — толкателя ядра, бывшего капитана Олимпийской сборной Украины по легкой атлетике Романа Вирастюка. Он был старшим братом силача Василия Вирастюка.

Украинский богатырь родился 20 апреля 1968 года в Ивано-Франковске в спортивной семье. Мама братьев увлекалась волейболом и выступала за заводскую команду на городских соревнованиях, а отец играл в футбол за сельскую команду на районных первенствах.

Успехи в спорте

Братья Вирастюки с родителями и бабушкой. Фото: bogatyr.com.ua

Роман окончил Ивано-Франковскую среднюю школу № 4, затем был Колледж физического воспитания и Тернопольский государственный университет. С 1980 по 2005 год он занимался легкой атлетикой по толканию ядра. Входил в состав юношеской, юниорской и молодежной сборных СССР. На последнем чемпионате СССР в 1991 году завоевал серебро и стал обладателем Кубка СССР. На национальном уровне 17 раз становился чемпионом Украины и 8 раз выигрывал Кубок страны.

Вирастюк — бронзовый призер чемпионата Европы 1994 года. Участник трех Олимпиад (1996, 2000, 2004). С 1995 по 2005 год — капитан олимпийской сборной Украины.

Роман Вирастюк (третий слева) в Будапеште в 1998 году. Фото: glavcom.ua

Был политиком

После успешной спортивной карьеры Роман возглавил главное управление по делам молодежи и спорта Ивано-Франковской облгосадминистрации, а также стал телеведущим программ "Олимпийские страсти" и "День Олимпиады". С 2016 года руководил департаментом олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по округу №84 в Ивано-Франковской области, где получил 11% голосов и занял четвертое место.

Роман был старше Василия на шесть лет

От чего в 51 год умер Роман Вирастюк

У спортсмена были проблемы с сердцем. Еще в 2005 году он перенес операцию по замене аорты и аортальных клапанов. 31 марта 2016 года медики в течение 13 часов устанавливали мужчине сердечный клапан и протез корня аорты. В июле 2019 года ему потребовалась еще одна тяжелая операция, длившаяся 20 часов. После нее состояние Вирастюка было критическим.

Украинский силач умер 27 июля 2019 года в Киеве на 52 году жизни. 28 июля 2019 года прощание прошло в Киеве на НСК "Олимпийский" с участием сотен людей. 29 июля состоялись панихида в манеже колледжа физического воспитания Ивано‑Франковска.

Похоронили брата Василия Вирастюка 29 июля на Аллее Славы городского кладбища в селе Чукаловка под Ивано-Франковском. Свежих фото могилы выдающегося спортсмена в сети нет.

У него остались жена Ирина и двое сыновей. Известно, что в 2014 году супруги участвовали в телешоу "Міняю жінку". На фото ниже — Роман с чужой супругой-россиянкой в Крыму:

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