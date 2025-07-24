Підтримував Трампа, який обіцяв закінчити війну: що говорив про Україну покійний легендарний реслер Галк Гоган

Померла зірка на 72 році життя у США

Цього четверга стало відомо про смерть знаменитого американського реслера та актора Галка Гогана. Знаменитості не стало на 72 роки життя. В останні роки чоловік підтримував республіканців.

Як повідомляє TMZ Sports, тіло Галка було знайдено 24 липня у його власному будинку у місті Клірвотер, штат Флорида. Причиною смерті є зупинка серця. Зірку доправили до лікарні, де лікарі офіційно констатували його смерть.

Гоган започаткував феномен попкультури з "Галкоманією", після того, як у 1984 році завоював титул чемпіона світу у важкій вазі. Після успіхів у реслінгу він подався у кіно — це принесло йому ще більшу славу. У 2005 році Галк був включений до Зали слави WWE, але через 10 років його виключили після скандалу, пов’язаного з расистськими висловлюваннями. У 2020 році він знову був прийнятий у WWE.

Галк Гоган у 1985 році. Фото: Getty Images

2024 року Гоган публічно підтримав кандидата в президенти США Дональда Трампа. У липні того року легенда реслеру зробив ціле шоу на Національному з’їзді Республіканської партії: Гоган обурився на сцені замахом на Трампа і в пориві емоцій розірвав на собі футболку. Свій виступ він завершив гаслами на підтримку кандидата: "Вони робили замах на мого героя! Нехай "Трампоманія" знову править!".

Попри обіцянки Трампа закінчити війну "за 24 години", сам американський реслер не висловлювався публічно ні про Україну, ні про Росію.

Галк Гоган за кілька тижнів до смерті, липень 2025 року. Фото: instagram.com/hulkhogan

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