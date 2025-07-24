Підтримував Трампа, який обіцяв закінчити війну: що говорив про Україну покійний легендарний реслер Галк Гоган
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Померла зірка на 72 році життя у США
Цього четверга стало відомо про смерть знаменитого американського реслера та актора Галка Гогана. Знаменитості не стало на 72 роки життя. В останні роки чоловік підтримував республіканців.
Як повідомляє TMZ Sports, тіло Галка було знайдено 24 липня у його власному будинку у місті Клірвотер, штат Флорида. Причиною смерті є зупинка серця. Зірку доправили до лікарні, де лікарі офіційно констатували його смерть.
Гоган започаткував феномен попкультури з "Галкоманією", після того, як у 1984 році завоював титул чемпіона світу у важкій вазі. Після успіхів у реслінгу він подався у кіно — це принесло йому ще більшу славу. У 2005 році Галк був включений до Зали слави WWE, але через 10 років його виключили після скандалу, пов’язаного з расистськими висловлюваннями. У 2020 році він знову був прийнятий у WWE.
2024 року Гоган публічно підтримав кандидата в президенти США Дональда Трампа. У липні того року легенда реслеру зробив ціле шоу на Національному з’їзді Республіканської партії: Гоган обурився на сцені замахом на Трампа і в пориві емоцій розірвав на собі футболку. Свій виступ він завершив гаслами на підтримку кандидата: "Вони робили замах на мого героя! Нехай "Трампоманія" знову править!".
Попри обіцянки Трампа закінчити війну "за 24 години", сам американський реслер не висловлювався публічно ні про Україну, ні про Росію.
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