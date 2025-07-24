Поддерживал Трампа, обещавшего закончить войну: что говорил об Украине покойный легендарный рестлер Халк Хоган

Скончалась звезда на 72 году жизни в США

В этот четверг стало известно о смерти знаменитого американского рестлера и актера Халка Хогана. Знаменитости не стало на 72 году жизни. В последние годы мужчина поддерживал республиканцев.

Как сообщает TMZ Sports, тело Халка было найдено 24 июля в его собственном доме в городе Клируотер, штат Флорида. Причина смерти является остановка сердца. Звезду доставили в больницу, где врачи официально констатировали его смерть.

Хоган положил начало феномену поп-культуры с "Халкоманией", после того как в 1984 году завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе. После успехов в реслинге он подался в кино — это принесло ему еще большую славу. В 2005 году Халк был включен в Зал славы WWE, но спустя 10 лет его исключили после скандала, связанного с расистскими высказываниями. В 2020 году он снова был принят в WWE.

Халк Хоган в 1985 году. Фото: Getty Images

В 2024 году Хоган публично поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа. В июле того года легенда рестлинга сделал целое шоу на Национальном съезде Республиканской партии: Хоган возмутился на сцене покушением на Трампа и в порыве эмоций разорвал на себе футболку. Свое выступление он завершил лозунгами в поддержку кандидата: "Они покушались на моего героя! Пусть "Трампамания" снова правит!".

Несмотря на обещания Трампа окончить войну "за 24 часа", сам американский рестлер не высказывался публично ни об Украине, ни о России.

Халк Хоган за несколько недель до смерти, июль 2025 год. Фото: instagram.com/hulkhogan

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