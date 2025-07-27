Он постановщик крупных концертных программ в стране-агрессорше

В воскресенье, 27 июля, отмечает свой день рождения режиссер и сценарист Эдуард Ливнев — ровно 84 года назад один из авторов пропагандистского сериала "Моя прекрасная няня" родился в Одессе, которую сейчас почти ежедневно терроризирует путинская армия.

Ливнев появился на свет в "жемчужине у моря" в 1941 году. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1975 года работает в Москве в качестве драматического режиссера. Он ставил спектакли в Театре Советской Армии, Театре Сатиры, Театре имени Маяковского и Московском театре оперетты. Автор многих спектаклей.

Уроженец Одессы снимал серии для российской программы "Кабачок 13 стульев", писал сценарии и ставил масштабные концертные программы, такие как "10 лет Газпрому" (спонсору войны против Украины) и "15 лет строительному комплексу Москвы", а также ставил церемонию вручения Международной премии "Глобальная энергия" под патронажем диктатора Путина.

Эдуард Ливнев является одним из создателей "Моей прекрасной няни", а еще снялся в ряде кино- и телепроектов, среди которых — роль в сериале "Сталин. Live".

Что говорит о войне Эдуард Ливнев

Долгое время Ливнев не появляется в публичном пространстве, поэтому и никаких комментариев прессе или интервью мужчина не дает. Известно, что в Москве функционирует Мастерская режиссера Эдуарда Ливнева, а его спектакли до сих пор развлекают россиян, которые ведут кровопролитную войну против Украины. Вероятно, сейчас театрал, родом из украинской Одессы, живет в РФ.

В стране-агрессорше строил карьеру еще один уроженец Одесской области. Ранее мы писали, что говорит о войне актер Александр Кузнецов и где он сейчас.