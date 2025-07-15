Відрікся від України і змусив маму переїхати до Москви: що говорить про війну актор-путініст Векслер

Актор відкрито просуває кремлівські наративи

Багато акторів народилися і будували кар’єру в Україні, а потім переїхали до Росії, продавшись за криваві рублі. Серед них Юрій Батурін, з яким перестали спілкуватися батьки, а також Сергій Векслер. Актор був зіркою українських серіалів, але підтримав окупацію Криму та Донбасу, а згодом і повномасштабну війну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився актор Сергій Векслер, і що говорить про Україну. Ми дізналися деякі деталі.

Сергій Векслер — що про нього відомо

Сергій Векслер народився 1961 року у місті Вінниця, але дитинство провів у невеликому промисловому містечку Жовті Води у Дніпропетровській області, де мешкав з чотирьох до восьми років. Саме там, за спогадами актора, у нього вперше виникла цікавість до сцени.

Сергій Векслер у молодості

Після закінчення школи Векслер з першого разу не зміг вступити до театрального інституту, і незабаром був призваний до армії. Повернувшись зі служби, він зробив другу спробу – і 1982 року став студентом Школи-студії МХАТ. Після навчання почав працювати у російських театрах, а також грати у кіно.

Сергій Векслер до 2021 року знімався в українських серіалах

Сергій Векслер зіграв у серіалах "Кухня", "Готель Елеон", "Моя прекрасна няня", "Каменська", а також українських кінострічках: "Чужі діти", "Добровольці", "Без тебе". Актор до 2021 року брав участь у наших кінопроєктах.

Як виглядає Сергій Векслер

Що Сергій Векслер говорить про війну та як змінився

Актор, попри те, що народився і виріс в Україні, зрікся нашої країни й називає своєю батьківщиною Росію. Векслер ще у 2014 році підтримав анексію Криму та окупацію Донбасу та робить абсурдні заяви, що Росія нібито захищає бідних мирних жителів на Сході України, яких знищувала наша армія.

Сергій Векслер підтримує путінський режим

Зрадник говорив, що українці та росіяни "один народ" і що коли розпався СРСР, Росія боролася з криміналом і випустила з-під контролю Україну, а наша країна "під впливом Заходу" проголосила свою незалежність.

Зараз Векслер активно підтримує окупантів, їздить у лікарні і до військкоматів, де хвалить російських солдатів за те, що вони йдуть на фронт вбивати його земляків.

Сергій Векслер змусив маму переїхати з Києва до Москви

Щобільше, актор змусив свою маму, яка постійно жила в Україні, переїхати до нього до Москви. Векслер розповів, що вона не мала вибору, оскільки батька не стало і мама була одна, він встиг її забрати до початку повномасштабного вторгнення, але в Києві у неї залишилася квартира.

І мати російського актора, навіть перебуваючи в Росії, намагається не піддаватися пропаганді та читає в інтернеті українські новини. Але на тему війни вони намагаються не розмовляти.

Актор Сергій Векслер просуває наративи Кремля

"У нас це закрита тема. Ми це майже не обговорюємо. На щастя, споріднені почуття все одно дозволяють нам знаходити спільну мову. Бували у нас і раніше конфлікти на цю тему. Я пам’ятаю, що ще років п’ять тому сказав: "Отримають всі, і ви, і ваші американці". Був великий скандал, у маминій київській квартирі", — зізнався путініст.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну Гогунський, який зіграв Кузю в "Універі". Актор називав Москву столицею України.