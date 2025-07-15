Отрекся от Украины и заставил маму переехать в Москву: что говорит о войне актер-путинист Векслер

Актер открыто продвигает кремлевские нарративы

Многие актеры родились и строили карьеру в Украине, а затем переехали в Россию, продавшись за кровавые рубли. В их числе Юрий Батурин, с которым перестали общаться родители, а также Сергей Векслер. Актер был звездой украинских сериалов, но поддержал оккупацию Крыма и Донбасса, а затем и полномасштабную войну.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился актер Сергей Векслер и что говорит об Украине. Мы узнали некоторые детали.

Сергей Векслер — что о нем известно

Сергей Векслер родился 1961 года в городе Винница, но детство провел в небольшом промышленном городке Желтые Воды в Днепропетровской области, где жил с четырех до восьми лет. Именно там, по воспоминаниям актера, у него впервые возник интерес к сцене.

Сергей Векслер в молодости

После окончания школы Векслер с первого раза не смог поступить в театральный институт, и вскоре был призван в армию. Вернувшись со службы, он сделал вторую попытку — и в 1982 году стал студентом Школы-студии МХАТ. После учебы стал работать в российских театрах, а также играть в кино.

Сергей Векслер до 2021 года снимался в украинских сериалах

Сергей Векслер сыграл в сериалах "Кухня", "Отель Элеон", "Моя прекрасная няня", "Каменская", а также украинских кинолентах: "Чужие дети","Добровольцы", "Без тебя". Актер до 2021 года брал участие в наших кинопроектах.

Как выглядит Сергей Векслер

Что Сергей Векслер говорит о войне и как изменился

Актер, несмотря на то, что родился и вырос в Украине, отрекся от нашей страны и называет своей родиной Россию. Векслер еще в 2014 году поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса и делает абсурдные заявления, что Россия якобы защищает бедных мирных жителей на Сходе Украины, которых уничтожала наша армия.

Сергей Векслер поддерживает путинский режим

Предатель говорил, что украинцы и россияне "один народ" и что когда распался СССР, Россия боролась с криминалом и выпустила из-под контроля Украину, а наша страна "под влиянием Запада" провозгласила свою независимость.

Сейчас Векслер активно поддерживает оккупантов, ездит в больницы и военкоматы, где хвалит российских солдат за то, что они идут на фронт убивать его земляков.

Сергей Векслер заставил маму переехать из Киева в Москву

Более того, актер заставил свою маму, которая все время жила в Украине, переехать к нему в Москву. Векслер рассказал, что у нее не было выбора, поскольку отца не стало и мама была одна, он успел ее забрать до начала полномасштабного вторжения, но в Киеве у нее осталась квартира.

И мама российского актера, даже будучи в России, старается не поддаваться пропаганде и читает в интернете украинские новости. Но на тему войны они сейчас стараются не разговаривать.

Актер Сергей Векслер продвигает нарративы Кремля

"У нас это закрытая тема. Мы это почти не обсуждаем. К счастью, родственные чувства все равно позволяют нам находить общий язык. Бывали у нас и раньше конфликты на эту тему. Я помню, что еще лет пять назад сказал: "Получите все, и вы, и ваши американцы". Был большой скандал, в маминой киевской квартире", — признался путинист.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне Гогунский, сыгравший Кузю в "Универе". Актер называл Москву столицей Украины.