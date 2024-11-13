Называл Украину своим домом, но предательски поддержал Путина: где сейчас звезда "Бригады" Вдовиченков

У актера была довольно бурная личная жизнь

Многие российские актеры из сериала "Бригада", который в свое время пользовался популярностью среди украинской аудитории, с начала полномасштабного вторжения выразили свою позицию. К примеру, Павел Майков, который несколько лет жил в Киеве, признал факт войны, но не назвал публично Россию агрессором. А вот его коллега Владимир Вдовиченков пытается почти три года избегать политических тем.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас актер, сыгравший Фила в сериале и чем занимается. Мы узнали, говорит ли актер что-то о войне в Украине.

Где сейчас звезда "Бригады" Вдовиченков и какая у него позиция

Актер родился в 1971 году в Калининградской области, где окончил школу. В детстве увлекался боксом, любил фильмы с участием Ван Дама, поэтому решил поступать во ВГИК.

Еще в студенческие годы он начал сниматься в кино, музыкальных клипах и рекламах. Большую известность и славу ему принесла главная роль в сериале "Бригада", где он сыграл Валерия Филатова. Дальше актер закрепил успех в фильме "Бумер". Его фильмография насчитывает более 30 фильмов и 23 сериала.

Сериал "Бригада" принес Вдовиченкову большую популярность

Личная жизнь у мужчины была довольно бурной. Первой его женой стала школьная любовь Виктория Наталуха, но их отношения не прошли проверку армейской разлукой. Второй раз Вдовиченков женился на Анне Коневой, которая родила ему сына Леонида в 1993 году. Но вскоре в семье произошел разлад и они расстались.

Владимир Вдовиченков с Ольгой Филипповой

Третьей женой российского актера стала Наталья Давыдова, с ней он прожил в браке пять лет, но потом развелся. Бывшая супруга указала, что причиной разрыва стало то, что муж "словил звезду".

Вдовиченков также 10 лет прожил в гражданском браке с Ольгой Филипповой, которая в 2005 году родила ему дочь Веронику. А с 2015 году Владимир состоит в официальных отношениях с Еленой Лядовой, которая стала его агентом.

Владимир Вдовиченков с четвертой женой

Владимир Вдовиченков с женой Еленой и дочерью от гражданского брака

Известно, что звезда "Бригады" живет за городом на даче, а в Москву приезжает только по работе. В конце прошлого года он впервые стал дедушкой, внука ему подарил сын Леонид от второго брака.

Сын Владимира Вдовиченкова

Актер продолжает свою творческую деятельность, выступает в театре и участвует в кино. Он задействован в постановках "Дядя Ваня", "Ветер шумит в тополях", "Феллини. 8 1/2" и других.

Владимир Вдовиченков молчит о войне в Украине

В 2022 году Владимир признался, что получил на съемках серьезную травму и на протяжение 20 лет регулярно ходит на ЛФК и делает уколы. Также после съемки драки с Гошей Куценко в фильме "Параграф 78" актеру пришлось обращаться за медицинской помощью, у него было сотрясение мозга, поскольку сцена проходила без каскадеров.

Владимир Вдовиченков получил травму на съемках фильма

Что касается войны, то Вдовиченков занял молчаливую позицию, в своих социальных сетях он не делал никаких заявлений с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Светские мероприятия он сейчас посещает редко, и судя по всему, избегает разговоров на политическую тему. Однако он продолжает жить и зарабатывать в Российской Федерации.

Владимир Вдовиченков живет и работает в России

Известно лишь, что в 2021 году в СНБО запретили въезд 11 российским артистам на территорию нашей страны из-за незаконного посещения Крыме. В этом числе оказался и Владимир Вдовиченков.

А в интервью за 2009 год звезда "Бригады", который сыграл Остапа в фильме "Тарас Бульба", заявлял, что в Украине чувствует себя как дома.

На Украине я как дома. Я — хохол в прошлой жизни. Фамилия даже странная — Вдовиченков. В моем родном городе Гусеве, кстати, много людей с фамилией Вдовиченко — украинской, соответственно Владимир Вдовиченков

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Сергей Безруков и что говорит о войне. Звезда "Бригады" называл Россию и Украину "братскими" народами.