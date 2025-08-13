Родители живут в Украине и считают его предателем: что говорит о войне актер Батурин (фото)

Актер делает абсурдные заявления касательно войны

Среди актеров, который родились и выросли в Украине, но карьеру построили в РФ, оказалось много предателей. Среди них Сергей Векслер, а также Юрий Батурин, который отрекся не только от родной страны, но и от родителей.

"Телеграф" решил выяснить, что Юрий Батурин говорит о войне и как сейчас выглядит. Сегодня предателю исполнилось 53 года.

Юрий Батурин — что о нем известно

Актер Юрий Батурин родился в 1972 году в селе Ставидла Кировоградской области в семье военного и учительницы. В 14 лет вместе с семьей переехал в Днепропетровск, где учился в театральном училище и играл в местном ТЮЗе.

Юрий Батурин вместе с братом

Затем Батурин отправился покорять Москву и оступил в РАТИ-ГИТИС. В 1996 году он стал актером театра "Ленком", но из-за низкой зарплаты оставил сцену и работал барменом в одном из московских ресторанов.

В 30 лет Юрий решил вернуться в профессию и начав с эпизодических ролей. Первую главную роль он получил в украинском сериале "Сила притяжения", а большую популярность Батурину принес фильм "Знахарь".

Юрий Батурин начинал карьеру в Украине

Предатель продолжает жить и сниматься в Российской Федерации. На данный момент Батурин востребованный актер и с его участием в производстве находится несколько российских сериалов.

Юрий Батурин живет и работает сейчас в России

Что Юрий Батурин говорит о войне в Украине

Актер, который родился и вырос в Украине, определился со своей гражданской позицией еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Юрий заявил, что еще тогда понял, что АТО это "увертюра к началу чего-то большого".

Но Юрий отрекся не только от родной страны, но и от родителей, которые остаются в Украине и верят в ВСУ. Предатель слезно рассказывает, что перестал общаться с матерью и отцом после 24 февраля 2022 года, потому что было сказано много негатива и в родном крае все считают его врагом, но он не понимает почему.

Юрий Батурин вместе с мамой

Я для них враг. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. У меня ничего не изменилось по отношению к ним. Не общаюсь с ними..живу с мнением, что они просто в плену Юрий Батурин

Хотя он признался, что пытается как-то узнать о своей семье и даже публично обращался к отцу, чтобы он повлиял на категорическую позицию мамы и они приехали в Москву.

Юрий Батурин вместе с отцом

Более того, Батурин неоднократно посещал Донбасс и был в оккупированном Мариуполе, заявляя, что там люди якобы "очень рады быть частью России". Актер подыгрывает кремлевской пропаганде и делает абсурдные заявления касательно войны и Украины.

Моя Украина умерла… Я в России всем говорю, мол, я россиянин украинского происхождения Батурин

Предатель периодически выходит в прямые эфиры, чтобы пообщаться с поклонниками и рассказывает бред. В частности, Батурин говорил, что 2023 год принес России много успехов, а вот Европа, по его мнению, "разваливается".

Юрий Батурин поддерживает войну против Украины

Батурин обвиняет Украину в том, что она сама развязала войну, а затем сам себе перечит, говоря, что если бы был на месте российского руководство, то войну вовсе не начинал, и может бы Путин ее начинал, но его ввели в заблуждение.

