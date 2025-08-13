Батьки живуть в Україні та вважають його зрадником: що говорить про війну актор Батурін (фото)

Актор робить абсурдні заяви щодо війни

Серед акторів, які народилися та виросли в Україні, але кар’єру збудували у РФ, виявилося багато зрадників. Серед них Сергій Векслер, а також Юрій Батурін, який зрікся не лише рідної країни, а й батьків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що Юрій Батурін говорить про війну та як зараз виглядає. Сьогодні зраднику виповнилося 53 роки.

Юрій Батурін — що про нього відомо

Актор Юрій Батурін народився 1972 року в селі Ставидла Кіровоградської області у сім’ї військового та вчительки. У 14 років разом із родиною переїхав до Дніпра, де навчався у театральному училищі та грав у місцевому ТЮГу.

Юрій Батурін разом із братом

Потім Батурін вирушив підкорювати Москву і вступив до РАТИ-ГІТІС. У 1996 році він став актором театру "Ленком", але через низьку зарплату залишив сцену і працював барменом в одному з московських ресторанів.

У 30 років Юрій вирішив повернутися у професію й розпочав з епізодичних ролей. Першу головну роль він здобув в українському серіалі "Сила тяжіння", а велику популярність Батуріну приніс фільм "Знахар".

Юрій Батурін розпочинав кар’єру в Україні

Зрадник продовжує жити та зніматися в Російській Федерації. Зараз Батурін затребуваний актор і за його участю у виробництві перебуває кілька російських серіалів.

Юрій Батурин живе і працює зараз у Росії

Що Юрій Батурін говорить про війну в Україні

Актор, який народився та виріс в Україні, визначився зі своєю громадянською позицією ще 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі. Юрій заявив, що ще тоді зрозумів, що АТО це "увертюра, з якої почнеться щось більше".

Але Юрій зрікся не лише рідної країни, а й батьків, які залишаються в Україні й вірять у ЗСУ. Зрадник слізно розповідає, що перестав спілкуватися з матір’ю та батьком після 24 лютого 2022 року, бо було сказано багато негативу й у рідному краї всі вважають його ворогом, але він не розуміє чому.

Юрій Батурін разом із мамою

Я їм ворог. Не розумію, чому мене там вважають зрадником. Нині мої батьки просто доживають у цій нинішній Україні. У мене нічого не змінилося стосовно них. Не спілкуюся з ними ... живу з думкою, що вони просто в полоні Юрій Батурін

Хоча він зізнався, що намагається якось дізнатися про свою сім’ю і навіть привселюдно звертався до батька, щоб він вплинув на категоричну позицію мами й вони приїхали до Москви.

Юрій Батурін разом із батьком

Щобільше, Батурін неодноразово відвідував Донбас і був в окупованому Маріуполі, заявляючи, що там люди нібито "дуже раді бути частиною Росії". Актор підіграє кремлівській пропаганді та робить абсурдні заяви щодо війни та України.

Моя Україна померла… Я в Росії всім говорю, мовляв, я росіянин українського походження Батурін

Зрадник періодично виходить у прямі ефіри, щоб поспілкуватися з шанувальниками та розповідає всілякі дурниці. Зокрема, Батурін говорив, що 2023 приніс Росії багато успіхів, а ось Європа, на його думку, "розвалюється".

Юрій Батурін підтримує війну проти України

Батурін звинувачує Україну в тому, що вона сама розв’язала війну, а потім сам собі перечить, кажучи, що якби був на місці російського керівництва, то війну зовсім не розпочинав, і може Путін її не починав би, але його ввели в оману.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну Гогунський, який зіграв Кузю в "Універі". Актор називав Москву столицею України.