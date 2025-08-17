Назвал Путина "мерзавцем", но защищает русскую церковь: что говорит о войне звезда сериала "Леся+Рома" Лаленков

Актер давно перестал давать интервью

Известный актер Дмитрий Лаленков, прославившийся благодаря сериалу "Леся+Рома", родом из Луганска, как и ведущий "Брейн-ринг" Андрей Козлов. Ранее Дмитрий находился под влиянием кремлевской пропаганды, но смог встать на сторону правды и осудить преступные действия России.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Дмитрий Лаленков и что говорит о войне. Мы узнали о нем некоторую информацию.

Дмитрий Лаленков — что о нем известно

Дмитрий Лаленков родился в 1966 году в Кадиевке (ныне Стаханов) Луганской области. В юности он пробовал себя в спорте и музыке, но выбрал актерскую карьеру. После окончания Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого Лаленков 14 лет работал в театре русской драмы им. Леси Украины.

Лаленков сыграл более 50 ролей не только в проектах Украины и России, а также Австрии и Франции. Но самую большую популярность ему принесла главная роль в комедийном сериале "Леся+Рома". Но его закрыли в 2008 году и тогда Дмитрий буквально пропал с экранов.

Что Дмитрий Лаленков из сериала "Леся+Рома" говорит о войне

С 2014 года, после начала войны на Донбассе, Дмитрий Лаленков перестал работать с российскими режиссерами. Первоначально он писал в соцсетях, что "война никому не нужна", но позже откровенно поддержал Украину.

Коллега по сериалу Ирма Витовская отмечала, что Дмитрий никогда не был украинофобом, просто ранее находился под влиянием российских нарративов.

По словам Ирмы, Дмитрий выучил украинский язык и постепенно открывает для себя Украины, поэтому актриса считает, что его нельзя назвать врагом.

Я с интересом наблюдаю за ним в соцсетях – как он открывает для себя Украину. Постепенно погружается, насколько может это принять. А вот вторжение его уже сделало абсолютно украинцем. Кстати, он никогда не был украинофобом. Просто были какие-то вещи, в которые он верил, и хорошо, что сейчас отвергает Ирма Витовская

Назвать актера путинистом не смогла и народная артистка Украины Тамара Яценко, которая поддерживает с ним связь и была задействована в одном театральном спектакле.

По словам актрисы, Лаленков не дает интервью и открытых заявлений о войне, возможно, из-за своих религиозных убеждений. Актер очень верующий человек и активно выступал против запрета русской церкви в Украине. Он сравнивал это с временами СССР и называл "ленинизмом". Лаленков заявил, что даже Сталин во время войны не трогал церковь и запретил всем лезть в религиозные дела.

Тамара считает, что несмотря на свое мировоззрение и свой взгляд на религию, он по-своему, как может, поддерживает украинскую армию.

На своей странице в Instagram звезда сериала "Леся+Рома" поддерживает Украину, насмехается над Дональдом Трампом и называет Путина "мерзавцем".

Известно, что Лаленков также помогал в начале полномасштабной войны эвакуировать жителей Украины с прифронтовых городов на Донбассе.