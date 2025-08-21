Назвала Путина врагом и думала о переезде в Украину: где сейчас певица Нино Катамадзе и что говорит о войне
Нино с 2019 года не выступает с концертами в России
Многие грузинские знаменитости, среди которых певец Вахтанг Кикабидзе, а также артистка Нино Катамадзе, стали большими друзьями Украины. Джазовая исполнительница не просто выражает солидарность нашей стране, а создала фонд помощи украинским беженцам и регулярно приезжает с концертами, призывая мир поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.
"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Нино Катамадзе и что говорит о войне. Сегодня, 21 августа, певице исполнилось 53 года.
Нино Катамадзе — что известно о грузинской певице
Грузинская певица с неповторимым тембром и удивительной энергетикой Нино Катамадзе родилась в Аджарии (на юге Грузии). С детства она мечтала о сцене и связала свою жизнь с музыкой, поступив в Батумский музыкальный институт имени З. П. Палиашвили. Ее карьера началась с выступлений на музыкальных проектах, в различных коллективах. Большой успех к артистке пришел вместе с сотрудничеством с группой Insight, с которой Нино завоевала признание далеко за пределами родины.
В 2014 году Нино Катамадзе вошла в состав жюри пятого сезона украинского шоу "Х-Фактор", где именно ее подопечный стал победителем проекта. Артистка продолжила работу и в шестом сезоне, а спустя несколько лет вернулась на сцену шоу в десятом сезоне, но уже в роли приглашенной судьи.
В 2019 году Катамадзе громко заявила о своем решении больше не выступать в России, открыто назвав страну оккупантом, а Путина — врагом. Это сделало ее не только выдающейся артисткой, но и сильным "голосом правды".
Я считала, что искусство может служить неким мостом для общения и обмена информацией между моей страной и оккупантом. Однако Россия — страна с сильной пропагандой, это заставило меня усомниться в том, что такой подход способен, что-то изменить
Что Нино Катамадзе говорит о войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, певица Нино Катамадзе стала поддерживать наш народ.
Грузинский народ переживает трагедию войны рядом с братьями-украинцами, мы выразили солидарность с первой секунды и она продолжается до сих пор. Мы полностью солидарны с украинцы, потому что знаем что это такое, когда на твою страну нападает агрессор
Более того, для помощи украинским беженцам в Грузии артистка создала свой благотворительный фонд, который действует в Тбилиси. Нино призналась, что это дело имеет для нее лично большую значимость.
Хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с любовью, поддержкой и помощью Украине. Это имеет огромную значимость и для меня самой
Известно, что в июне 2022 года Нино Катамадзе одна из немногих, кто не побоялся приехать в Киев с концертом. Он проходил внутри станции метро "Майдан Незалежности".
Было страшно, но станция была пропитана положительной энергией. На мой концерт пришли волонтеры, врачи, жены военнослужащих. Это был пронзительный концерт
Более того, в мае 2023 года Катамадзе планировала переехать в Украину и даже жила в Киеве полгода, подчеркнув, что война ее не пугает. Но позже артистка изменила свои планы, сказав, что сейчас нужна своей стране.
В недавнем интервью известная певица заявила, что нужно не сочувствовать, а помогать Украине, нужно действовать, потому что это страна — героев, которая борется за свою свободу.
Нино продолжает давать концерты в Украине и подчеркнула, что Грузия не считает эту войну чужой, ведь многие грузины присоединились к борьбе против российской агрессии и тоже отдали свою жизнь за независимость.
