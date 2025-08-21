Назвала Путина врагом и думала о переезде в Украину: где сейчас певица Нино Катамадзе и что говорит о войне

Нино с 2019 года не выступает с концертами в России

Многие грузинские знаменитости, среди которых певец Вахтанг Кикабидзе, а также артистка Нино Катамадзе, стали большими друзьями Украины. Джазовая исполнительница не просто выражает солидарность нашей стране, а создала фонд помощи украинским беженцам и регулярно приезжает с концертами, призывая мир поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Нино Катамадзе и что говорит о войне. Сегодня, 21 августа, певице исполнилось 53 года.

Нино Катамадзе — что известно о грузинской певице

Грузинская певица с неповторимым тембром и удивительной энергетикой Нино Катамадзе родилась в Аджарии (на юге Грузии). С детства она мечтала о сцене и связала свою жизнь с музыкой, поступив в Батумский музыкальный институт имени З. П. Палиашвили. Ее карьера началась с выступлений на музыкальных проектах, в различных коллективах. Большой успех к артистке пришел вместе с сотрудничеством с группой Insight, с которой Нино завоевала признание далеко за пределами родины.

Нино Катамадзе обладает невероятным голосом

В 2014 году Нино Катамадзе вошла в состав жюри пятого сезона украинского шоу "Х-Фактор", где именно ее подопечный стал победителем проекта. Артистка продолжила работу и в шестом сезоне, а спустя несколько лет вернулась на сцену шоу в десятом сезоне, но уже в роли приглашенной судьи.

Нино Катамадзе была судьей в шоу "Х-фактор"

В 2019 году Катамадзе громко заявила о своем решении больше не выступать в России, открыто назвав страну оккупантом, а Путина — врагом. Это сделало ее не только выдающейся артисткой, но и сильным "голосом правды".

Я считала, что искусство может служить неким мостом для общения и обмена информацией между моей страной и оккупантом. Однако Россия — страна с сильной пропагандой, это заставило меня усомниться в том, что такой подход способен, что-то изменить Нино Катамадзе

Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

Что Нино Катамадзе говорит о войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, певица Нино Катамадзе стала поддерживать наш народ.

Грузинский народ переживает трагедию войны рядом с братьями-украинцами, мы выразили солидарность с первой секунды и она продолжается до сих пор. Мы полностью солидарны с украинцы, потому что знаем что это такое, когда на твою страну нападает агрессор Нино Катамадзе

Нино Катамадзе поддерживает Украину

Более того, для помощи украинским беженцам в Грузии артистка создала свой благотворительный фонд, который действует в Тбилиси. Нино призналась, что это дело имеет для нее лично большую значимость.

Хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с любовью, поддержкой и помощью Украине. Это имеет огромную значимость и для меня самой Нино Катамадзе

Нино Катамадзе создала фонд помощи украинским беженцам

Известно, что в июне 2022 года Нино Катамадзе одна из немногих, кто не побоялся приехать в Киев с концертом. Он проходил внутри станции метро "Майдан Незалежности".

Было страшно, но станция была пропитана положительной энергией. На мой концерт пришли волонтеры, врачи, жены военнослужащих. Это был пронзительный концерт Нино Катамадзе

Нино Катамадзе часто выступает в Украине

Более того, в мае 2023 года Катамадзе планировала переехать в Украину и даже жила в Киеве полгода, подчеркнув, что война ее не пугает. Но позже артистка изменила свои планы, сказав, что сейчас нужна своей стране.

В недавнем интервью известная певица заявила, что нужно не сочувствовать, а помогать Украине, нужно действовать, потому что это страна — героев, которая борется за свою свободу.

Нино Катамадзе думала о переезде в Украину, но осталась в Грузии

Нино продолжает давать концерты в Украине и подчеркнула, что Грузия не считает эту войну чужой, ведь многие грузины присоединились к борьбе против российской агрессии и тоже отдали свою жизнь за независимость.

