Был звездой российского кино, но родиной считал Украину: что говорит о войне Анатолий Белый

Анатолий Белый уехал из России, когда началась полномасштабная война

Многие известные артисты родились в Украине, но жили и развивали карьеру в российском кинематографе. Но не все из них стали предателями. Например, актер Анатолий Белый, который был в России очень востребованным актером, в отличие от Юрия Батурина, не продался за кровавые рубли, а покинул Москву в начале полномасштабной войны.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Анатолий Белый и чем занимается. Мы узнали, что актер говорит о войне в Украине.

Анатолий Белый — что о нем известно

Известный актер Анатолий Белый (настоящая фамилия Вайсман) родился 1 августа 1972 года в поселке Брацлав (Винницкая область, Украина) в еврейской семье. Но в детстве с семьей переехал в город Тольятти (Россия), где провел школьные годы.

После школы Анатолий окончил Куйбышевский авиационный институт, но все свободное время посвящал творчеству — играл на гитаре, участвовал в КВН и выходил на сцену молодежного театра. Окончательно убедившись, что хочет связать свою судьбу со сценой, Белый после службы в армии отправился в Москву и поступил в театральное училище имени М. С. Щепкина.

Анатолий Белый родился в Украине, но карьеру строил в России

Анатолий Белый стал в России очень востребованным актером. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как "Метро", "Бригада", "А зори здесь тихие", "Братья Карамазовы", "Пассажиры". Также он был задействован в популярных театральных постановках.

Анатолий Белый в фильме "Метро"

Где сейчас Анатолий Белый и что говорит о войне

В отличие от других актеров, которые родились в Украине, но стали популярны в России, Анатолий Белый не продался за кровавые рубли. Узнав о полномасштабном нападении Путина на родную страну, актер решил уехать из России.

Да, я уехал. Да, ушёл из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью. Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведёт подлую, неправедную, страшную, кровавую войну Анатолий Белый

Анатолий Белый в России был звездой кино и театра

Такое решение он принял только после 24 февраля 2022 года, потому что, как отметил в одном из интервью, когда Россия аннексировала Крым и начала война на Донбассе, он закрывал глаза и попал под пропагандистскую машину.

Я попал под пропагандистскую машину. У меня в голове была эта система, что "все против России", "референдум (в Крыму) — это же люди проголосовали". Я был дурак, понимаете? И только нормальные люди мне дали по башке. И меня это отрезвило Анатолий Белый

Актер сказал, что не видит себя в России, потому что там стало много тьмы и она там останется еще надолго. Белый репатриировался в Израиль, где находится сейчас вместе с семьей, учит иврит и продолжает играть в театральных постановках.

Анатолий Белый живет в Израиле и продолжает играть в театре

Анатолий неоднократно говорил, что считает своей родиной Украину. Его мама родом из Винницкой области, а отец корнями из Львова.

Для меня Украина – это родина, если говорить просто и беспафосно Анатолий Белый

Анатолий Белый осудил войну и оборвал связи с Россией

Сейчас он видит свою жизнь в Израиле и хочет стать там "своим", хотя после окончания войны планирует приехать в родной поселок в Винницкой области и помогать Украине отстраивать разрушенную инфрастуктуру.

Украина это был мой очаг, это была моя душа. И я верю, что в Украине родится обновленная нация и я вижу себя и там, в том числе. Анатолий Белый

На своей странице в Facebook Анатолий Белый делится своими творческими успехами, а также освещает новости Израиля и Украины, в частности военные преступления россиян. В России за сбор средств для ВСУ, а также за осуждение войны его признали иностранным агентом.

Анатолий Белый поддерживает Украину в войне

