Брат из Украины и Путин "умерший старичок": что говорит о войне Митяй из "Сватов" и как сейчас выглядит

Имеет "украинские корни" и бывал в аннексированном Крыму

Многие российские звезды сериала "Сваты" после полномасштабного вторжения стали на сторону страны-агрессорши. Так случилось с актрисой Олесей Железняк, которая сыграла жену персонажа Митяя. Сам артист выбрал молчаливую позицию, но до этого всячески расхваливал Украины и даже однажды признался, что купил здесь участок.

Родился Николай Добрынин в 1963 году в Таганроге. Некоторое время будущий актер подрабатывал грузчиком, работал в метро, затем отправился в Москву и поступил на актерский факультет ГИТИСа. Играл в театре, а в 1986 году дебютировал в кино. Огромную популярность Добрынину принесла роль Дмитрия Александровича (Митяя) Буханкина — кума и друга Ивана Будько в "Сватах". В 2012 году с ним выходит 20-серийный спин-офф под названием "Байки Митяя".

Что говорит о войне Николай Добрынин

Известно, что старший брат российского актера (по маме) родился в Украине — это оперный певец Александр Науменко, который выбрал Россию и теперь выступает в Большом театре РФ. "Мой брат, солист Большого театра, родился на Украине, у него даже фамилия другая. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями", — говорил Добрынин.

Николай Добрынин в детстве со старшим братом

В 2014 году актер заявил, что приобрел в Украине земельный участок, но строительство дома так и не начал. Есть ли у него недвижимость в Украине сейчас — неизвестно. При этом, в 2016 году артист побывал в аннексированном Крыму, за что был внесен Украиной в санкционный список и в базу "Миротворец":

После полномасштабного вторжения Добрынин занял молчаливую позицию, однако на своей странице в Фейсбуке втихую насмехается с политики диктатора Путина. В публикациях за 2023 год звезда "Сватов" называет президента России "старичком", а в комментариях и вовсе говорит, что Путин давно умер и "остались только двойники которые творят что хотят".

Также артист насмехается из "уроков патриотизма", которые стали чуть ли не основным предметом в российских школах. "Наплевать, что идиот, шишь бы вышел патриот", — говорит в своих стихах Добрынин:

Между тем, актер продолжает развлекать россиян, играть в театре и сниматься в российских сериалах. Публично Добрынин войну против украинцев не осудил, и совсем недавно актер заявил, что съемки "Байок Митяя", теперь от Мосфильма, а не от украинской студии "Квартал 95", возобновляются.

Как сейчас выглядит Николай Добрынин

Ранее мы писали о судьбе Кати Беркович из "Сватов", украинской актрисы Марины Сердешнюк. Также "Телеграф" писал, что говорит о войне актриса Маргарита Шубина, сыгравшая в сериале "соседку Будько" Любу.