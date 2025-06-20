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Был звездой телеэкранов в 90-х: чем болел ведущий "Песни года" Евгений Меньшов и как сейчас выглядит его могила

Автор
Татьяна Кармазина
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Евгению Меньшову было 68 лет Новость обновлена 20 июня 2025, 11:00
Евгению Меньшову было 68 лет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артиста в 2015 году, как и его вторую жену, забрала тяжелая болезнь

Евгений Меньшов в течение многих лет был ведущим музыкальной телепрограммы "Песня года". Вместе с Ангелиной Вовк, которая сегодня поддерживает агрессивную путинскую политику и войну в Украине, он появлялся в эфире передачи 18 раз.

Артист был женат три раза, но свои последние дни провел в хосписе. "Телеграф" рассказывает, что стало причиной смерти Евгения Меньшова, где он похоронен и как выглядит его могила сейчас.

Путь к славе

Родился 19 ноября 1947 года в Нижнем Новгороде. Получил образование в Горьковском театральном училище и Школе-студии МХАТ. С 1971 года начал актерскую карьеру в Московском драматическом театре имени Гоголя. Впервые в роли ведущего "Песни года" появился в 1988 году, а в последний раз участвовал в шоу в 2006-м.

евгений меньшов песня года ангелина вовк
Меньшов с нинешней путинисткой Ангелиной Вовк

Смерть жены и хоспис

Первой супругой артиста была его однокурсница, с которой он прожил 18 лет. Во второй раз он связал свою жизнь с актрисой Ларисой Борушко, родившей ему единственного сына — Александра (работает стоматологом). Борушко ушла из жизни в 43 года после борьбы с раком.

Евгений Меньшов жена лариса борушко сын александр меньшов
Евгений Меньшов с женой Ларисой Борушко и сыном Александром

После смерти супруги Меньшов начал отношения с телеведущей Ольгой Грозной. Они прожили вместе 8 лет, когда у артиста произошел рецидив рака простаты, ранее диагностированного несколько лет назад. Болезнь затронула почки, и в тяжелом состоянии Меньшова поместили в хоспис. Он скончался 19 мая 2015 года.

евгений меньшов жена ольга грозная
Телеведущий с третьей женой Ольгой

Как выглядит могила Меньшова

Актер был похоронен 22 мая 2015 года на 21 участке Троекуровского кладбища в Москве. На его могиле установлен памятник, выполненный без лишнего декора и надписей. Спустя 10 лет после смерти захоронение артиста находится в запущенном состоянии: участок не огорожен, зарос кустарником, повсюду сухая трава, а цветочная ваза пуста. Известно, что вдова Ольга в настоящее время живет за границей.

евгений меньшов могила
Могила Евгения Меньшова
Как сейчас выглядит могила Евгения Меньшова
Как сейчас выглядит могила Евгения Меньшова

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#Песня года #Могила #Евгений Меньшов