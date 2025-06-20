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Був зіркою телеекранів у 90-х: на що хворів ведучий "Пісні року" Євген Меньшов і як зараз виглядає його могила

Автор
Тетяна Кармазіна
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Євгену Меньшову було 68 років Новина оновлена 20 червня 2025, 11:00
Євгену Меньшову було 68 років. Фото Колаж "Телеграфу"

Артиста у 2015 році, як і його другу дружину, забрала тяжка хвороба

Євген Меньшов протягом багатьох років був ведучим музичної телепрограми "Пісня року". Разом з Ангеліною Вовк, яка сьогодні підтримує агресивну путінську політику та війну в Україні, він з’являвся в ефірі передачі 18 разів.

Артист був одружений тричі, але свої останні дні провів у хоспісі. "Телеграф" розповідає, що стало причиною смерті Євгена Меньшова, де він похований і як виглядає його могила зараз.

Шлях до слави

Народився 19 листопада 1947 року у Нижньому Новгороді. Здобув освіту в Горьківському театральному училищі та Школі-студії МХАТ. З 1971 року розпочав акторську кар’єру в Московському драматичному театрі імені Гоголя. Вперше у ролі ведучого "Пісні року" з’явився 1988 року, а востаннє брав участь у шоу 2006-го.

євген Меньшов пісня року ангеліна вовк
Меньшов із теперішньою путіністкою Ангеліною Вовк

Смерть дружини і хоспіс

Першою дружиною артиста була його однокурсниця, з якою він прожив 18 років. Вдруге він пов’язав своє життя з актрисою Ларисою Борушко, яка народила йому єдиного сина — Олександра (працює стоматологом). Борушко пішла з життя у 43 роки після боротьби з раком.

Євген Меньшов дружина лариса борушко син Олександр Меньшов
Євген Меньшов із дружиною Ларисою Борушко та сином Олександром

Після смерті дружини Меньшов почав стосунки з телеведучою Ольгою Грозною. Вони прожили разом 8 років, коли в артиста стався рецидив раку простати, раніше діагностованого кілька років тому. Хвороба торкнулася нирок, і у тяжкому стані Меньшова помістили у хоспіс. Він помер 19 травня 2015 року.

євген Меньшов дружина ольга грозна
Телеведучий із третьою дружиною Ольгою

Як виглядає могила Меньшова

Актор був похований 22 травня 2015 року на 21 ділянці Троєкурівського цвинтаря у Москві. На його могилі встановлено пам’ятник, виконаний без зайвого декору та написів. Через 10 років після смерті поховання артиста перебуває у занедбаному стані: ділянка не обгороджена, заросла чагарником, всюди суха трава, а квіткова ваза порожня. Відомо, що вдова Ольга зараз живе за кордоном.

євген Меньшов могила
Могила Євгена Меньшова
Як зараз виглядає могила Євгена Меньшова
Як зараз виглядає могила Євгена Меньшова

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#Пісня року #Могила #Євген Меньшов