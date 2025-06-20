Артиста у 2015 році, як і його другу дружину, забрала тяжка хвороба

Євген Меньшов протягом багатьох років був ведучим музичної телепрограми "Пісня року". Разом з Ангеліною Вовк, яка сьогодні підтримує агресивну путінську політику та війну в Україні, він з’являвся в ефірі передачі 18 разів.

Артист був одружений тричі, але свої останні дні провів у хоспісі. "Телеграф" розповідає, що стало причиною смерті Євгена Меньшова, де він похований і як виглядає його могила зараз.

Шлях до слави

Народився 19 листопада 1947 року у Нижньому Новгороді. Здобув освіту в Горьківському театральному училищі та Школі-студії МХАТ. З 1971 року розпочав акторську кар’єру в Московському драматичному театрі імені Гоголя. Вперше у ролі ведучого "Пісні року" з’явився 1988 року, а востаннє брав участь у шоу 2006-го.

Меньшов із теперішньою путіністкою Ангеліною Вовк

Смерть дружини і хоспіс

Першою дружиною артиста була його однокурсниця, з якою він прожив 18 років. Вдруге він пов’язав своє життя з актрисою Ларисою Борушко, яка народила йому єдиного сина — Олександра (працює стоматологом). Борушко пішла з життя у 43 роки після боротьби з раком.

Євген Меньшов із дружиною Ларисою Борушко та сином Олександром

Після смерті дружини Меньшов почав стосунки з телеведучою Ольгою Грозною. Вони прожили разом 8 років, коли в артиста стався рецидив раку простати, раніше діагностованого кілька років тому. Хвороба торкнулася нирок, і у тяжкому стані Меньшова помістили у хоспіс. Він помер 19 травня 2015 року.

Телеведучий із третьою дружиною Ольгою

Як виглядає могила Меньшова

Актор був похований 22 травня 2015 року на 21 ділянці Троєкурівського цвинтаря у Москві. На його могилі встановлено пам’ятник, виконаний без зайвого декору та написів. Через 10 років після смерті поховання артиста перебуває у занедбаному стані: ділянка не обгороджена, заросла чагарником, всюди суха трава, а квіткова ваза порожня. Відомо, що вдова Ольга зараз живе за кордоном.

Могила Євгена Меньшова

Як зараз виглядає могила Євгена Меньшова

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