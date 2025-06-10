"Соседка Будько" называет себя россиянкой и развлекает себе подобных

В популярном когда-то сериале "Сваты" студии "Квартал 95", одним из основателей которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский, обрели известность и огромную популярность много артистов. В 2022 году российские актеры и актрисы, в большинстве своем (кроме Александра Феклистова), поддержали полномасштабное вторжение своей страны-агрессорши в мирную Украину, включая Маргариту Шубину — она сыграла экстравагантную соседку семьи Будько.

Еще в 2019 году Шубина попала в "Миротворец". "Телеграф" рассказывает, что известно об актрисе, где она сейчас и что говорит о войне.

Родилась в Украине и называет себя россиянкой

Шубина родилась 4 апреля 1966 года на территории бывшей Украинской ССР. Один из российских источников пишет, что где-то "под Киевом". Мама была учительницей и в одиночку воспитывала будущую актрису. После школы Маргарита поступила в ГИТИС, при этом неизвестно, когда она с матерью переехала в Москву.

Маргарита Шубина в молодости

Дебютировала в кино в 1984 году. Обрела известность среди зрителей в российском сериале "Неотложка". На ее счету около 40 ролей. В 2009 году актриса присоединилась к касту "Сватов", где сыграла колоритную соседку семьи Будько. Ее героиня снова появлялась в 6 и 7 сезонах.

Шубина в "Сватах"

Личная жизнь Шубиной

В конце 1980-х мать артистки была жестоко убита в своей квартире, а самого убийцу (или убийц) найти не удалось. Замужем за бизнесменом Владиславом Сычом. Есть взрослые сыны Максим и Серафим.

Что Маргарита Шубина говорит о войне

12 июля 2019 года Шубина "засветилась" на пропагандистском телемосте, в программе под названием "Надо поговорить" на телеканале "Россия 1". Уже тогда она рассказівала, что посещала Киев с сыном Серафимом, которого сводила к памятнику Шарапову и Жеглову. После аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе она заявила, что "в политике не разбирается".

"Ужас так ужас. Так происходит. Мы в этом не виноваты. Что-то случилось – не знаю, в политике не разбираюсь. Что могу сказать. Я в Киеве хожу по улицам, говорю по-русски и меня узнают в лицо. Я же не скрываюсь, все ж знают, что я россиянка. Все нас любят: в магазинах говорят по-русски, в отелях, охранники, водители. И все передают нам огромные приветы", – добавила она в эфире пропагандистов. Была внесена в "Миротворец" за сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России.

За год до этого Шубина писала в Инстаграме, что российские спортсмены будут "выходить под российским флагом" и их "медали за Сочи не отберут, ЧМ (Чемпионат мира — ред.) по футболу будет".

Полномасштабное вторжение РФ в Украину актриса не комментировала никак. Она продолжает жить в стране-террористке и развлекать россиян в Театре имени Моссовета и с телеэкранов. В 2009 году Путин дал ей "заслуженную".

Как известно, многие звезды "Сватов" имеют неадекватную позицию относительно агрессии России против Украины. Ранее мы писали о российской актрисе Олесе Железняк и ее любви к диктатору Путину.