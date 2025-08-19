Був зіркою російського кіно, але батьківщиною вважав Україну: що говорить про війну Анатолій Білий

Анатолій Білий виїхав з Росії, коли почалася повномасштабна війна

Багато відомих артистів народилися в Україні, але жили та розвивали кар’єру в російському кінематографі. Але не всі вони стали зрадниками. Наприклад, актор Анатолій Білий, який був у Росії дуже затребуваним актором, на відміну від Юрія Батуріна, не продався за криваві рублі, а залишив Москву на початку повномасштабної війни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Анатолій Білий та чим займається. Ми дізналися, що актор говорить про війну в Україні.

Анатолій Білий — що про нього відомо

Відомий актор Анатолій Білий (справжнє прізвище Вайсман) народився 1 серпня 1972 року у селищі Брацлав (Вінницька область, Україна) у єврейській родині. Але у дитинстві з родиною переїхав до міста Тольятті (Росія), де провів шкільні роки.

Після школи Анатолій закінчив Куйбишевський авіаційний інститут, але весь вільний час присвячував творчості — грав на гітарі, брав участь у КВК та виходив на сцену молодіжного театру. Остаточно переконавшись, що хоче пов’язати свою долю зі сценою, Білий після служби в армії вирушив до Москви й вступив до театрального училища імені М. С. Щепкіна.

Анатолій Білий народився в Україні, але кар’єру будував у Росії

Анатолій Білий став у Росії дуже затребуваним актором. Він знявся у таких фільмах та серіалах, як "Метро", "Бригада", "А зорі тут тихі", "Брати Карамазови", "Пасажири". Також він був залучений у популярних театральних виставах.

Анатолій Білий у фільмі "Метро"

Де зараз Анатолій Білий і що говорить про війну

На відміну від інших акторів, які народилися в Україні, але стали популярними у Росії, Анатолій Білий не продався за криваві рублі. Дізнавшись про повномасштабний напад Путіна на рідну країну, актор вирішив поїхати з Росії.

Так, я поїхав. Так, пішов із театру і взагалі звідусіль. Керуючись поняттям професійної честі, дослужив, дограв, стиснувши зуби, свій 20-й сезон у рідному МХТ, щоб не підставляти театр і вирвав його з себе з кров’ю. Тому що більше не можу залишатися в країні, яка веде підлу, неправедну, страшну, криваву війну Анатолій Білий

Анатолій Білий у Росії був зіркою кіно та театру

Таке рішення він ухвалив лише після 24 лютого 2022 року, тому що, як зазначив в одному з інтерв’ю, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, він заплющував очі та потрапив під пропагандистську машину.

Я потрапив під пропагандистську машину. У мене в голові була ця система, що "всі проти Росії", "референдум (у Криму) — це ж люди проголосували". Я був дурень, розумієте? І лише нормальні люди мені дали по голові. І мене це протверезило Анатолій Білий

Актор сказав, що не бачить себе в Росії, бо там стало багато пітьми, і вона там залишиться ще надовго. Білий репатріювався до Ізраїлю, де перебуває зараз разом із сім’єю, вчить іврит і продовжує грати у театральних постановках.

Анатолій Білий живе в Ізраїлі та продовжує грати у театрі

Анатолій неодноразово говорив, що вважає своєю батьківщиною Україну. Його мама родом із Вінницької області, а батько корінням зі Львова.

Для мене Україна – це батьківщина, якщо говорити просто та безпафосно Анатолій Білий

Анатолій Білий засудив війну та обірвав зв’язки з Росією

Зараз він бачить своє життя в Ізраїлі й хоче стати там "своїм", хоча після закінчення війни планує приїхати до рідного селища на Вінниччині та допомагати Україні відбудовувати зруйновану інфраструктуру.

Україна це було моє вогнище, це була моя душа. І я вірю, що в Україні народиться оновлена нація, і я бачу себе і там, зокрема. Анатолій Білий

На своїй сторінці у Facebook Анатолій Білий ділиться своїми творчими успіхами, а також висвітлює новини Ізраїлю та України, зокрема, воєнні злочини росіян. У Росії за збір коштів для ЗСУ, а також за осуд війни його визнали іноземним агентом.

Анатолій Білий підтримує Україну у війні

