Народилася у черкаській Смілі, а тепер розважає росіян: що говорить про війну актриса Лара Чаклін
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Проміняла український театр на роботу у країні-агресорці
Серед уродженців Сміли, що на Черкащині, є не лише путінська маріонетка Мединський, а й актриса театру та кіно Лара Чаклін. Українське місто нерідко піддається російським атакам.
Народилася майбутня артистка 18 серпня 1972 року (до зміни прізвища – Лариса Шатило). Після школи працювала помічником режисера на кіностудії імені Довженка у Києві, а пізніше, за підтримки російської актриси Тетяни Догілєвої, стала вільним слухачем у московському "ГІТІСі". 1997 року закінчила інститут.
З 1997 до 2000 рік була актрисою Російського академічного молодіжного театру, до 2005 року — Центрального академічного театру Російської Армії. Також співпрацювала з іншими театрами країни-агресорки.
З 2001 року Чаклін почала зніматися у кіно. Серед її проєктів — "Рубльовка Live", "Зона", "Атлантида", "Серце Марії" та інші. Також грала в "Реальних кабанах" з затятим прихильником війни Іваном Охлобистіним та Анфісою Чеховою.
Актриса одружена з чоловіком Володимиром. У сім’ї троє дітей: двоє повнолітніх синів і дочка.
Що говорить про війну Лара Чаклін
Уродженка Черкащини живе у Москві та розважає росіян, виходячи на сцену з путіністами. Крім того, Чаклін є власницею банного комплексу у підмосковному Красногорську.
На сторінці актриси в Інстаграмі немає жодних згадок про повномасштабну війну, яку 2022 року цинічно розв’язала Росія. У соцмережі вона ділиться лише сімейними та робочими знімками, серед яких є сцена з бюстом Леніна у театрі.
Раніше ми писали про відому уродженку Криму, яка зараз мешкає у Росії. Дізнайтеся, що говорить про війну зрадниця Альона Свиридова.