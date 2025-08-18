Проміняла український театр на роботу у країні-агресорці

Серед уродженців Сміли, що на Черкащині, є не лише путінська маріонетка Мединський, а й актриса театру та кіно Лара Чаклін. Українське місто нерідко піддається російським атакам.

Народилася майбутня артистка 18 серпня 1972 року (до зміни прізвища – Лариса Шатило). Після школи працювала помічником режисера на кіностудії імені Довженка у Києві, а пізніше, за підтримки російської актриси Тетяни Догілєвої, стала вільним слухачем у московському "ГІТІСі". 1997 року закінчила інститут.

З 1997 до 2000 рік була актрисою Російського академічного молодіжного театру, до 2005 року — Центрального академічного театру Російської Армії. Також співпрацювала з іншими театрами країни-агресорки.

Лара Чаклін у молодості

З 2001 року Чаклін почала зніматися у кіно. Серед її проєктів — "Рубльовка Live", "Зона", "Атлантида", "Серце Марії" та інші. Також грала в "Реальних кабанах" з затятим прихильником війни Іваном Охлобистіним та Анфісою Чеховою.

Актриса одружена з чоловіком Володимиром. У сім’ї троє дітей: двоє повнолітніх синів і дочка.

Актриса з мамою

Лара Чаклін із дітьми Актриса зі старшим сином

Що говорить про війну Лара Чаклін

Уродженка Черкащини живе у Москві та розважає росіян, виходячи на сцену з путіністами. Крім того, Чаклін є власницею банного комплексу у підмосковному Красногорську.

На сторінці актриси в Інстаграмі немає жодних згадок про повномасштабну війну, яку 2022 року цинічно розв’язала Росія. У соцмережі вона ділиться лише сімейними та робочими знімками, серед яких є сцена з бюстом Леніна у театрі.

