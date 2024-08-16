Синові не вистачає грошей на їжу, а донька — успішна модель: як виглядають і чим живуть усі діти 67-річної Мадонни (фото, відео)

Сьогодні співачці виповнилося 67 років, а "Телеграф" розповідає про її шістьох дітей

Цієї суботи, 16 серпня, американській попдіві та актрисі Мадонні, яка підтримала українських дітей, виповнюється 67 років. На честь свята легендарної артистки "Телеграф" розповідає, чим займаються в житті всі її шість дітей, у яких областях досягли успіху і як виглядають сьогодні спадкоємці заможної знаменитості.

Кар’єра Мадонни переповнена численними роботами у музиці, кіно та театрі. Важко було б уявити, що такий зайнятий трудоголік має особисте життя, тим більше дітей. Однак за такого насиченого графіка Мадонна встигла забезпечити себе аж шістьма нащадками: Лурдес Марія Чікконе Леон, Рокко Річі, Девід Банда Чікконе-Річі, Мерсі Джеймс, Естер Чікконе та Стелла Чікконе.

Лурдес Марія Чікконе Леон

Первісток виконавиці, якого вона народила від американського спортсмена кубинського походження Карлоса Леона в 1996 році. Лурдес – обличчя рекламної кампанії парфуму Pop від Stella McCartney та натхнення для дизайнера Олександра Ванга.

Фото: Getty Images

Своє сходження на модний Олімп дівчина розпочала у серпні 2020 року. Вона встигла попрацювати також у рекламних компаніях Marc Jacobs, Louis Vuitton, Burberry, Swarovski. Головним досягненням моделі стала поява на обкладинці номера вересневого американського Vogue. У цьому випуску вона знялася разом із відомими топмоделями, такими як Кайя Гербер та Белла Хадід.

Лурдес Леон пропагує ідеї бодипозитиву і не соромиться своєї "неідеальної" фігури. У вільний час дівчина співає та танцює.

Рокко Джон Річі

З’явився на світ у шлюбі з британським режисером Гаєм Річчі у 2000 році. Після розлучення пари у 2008 році хлопчик жив із батьком в Англії, де закінчив Королівську школу Дарвіна і став художником, і досить успішним.

Фото: Getty Images

У 2021 році Рокко підписав угоду про співпрацю з престижною галереєю в Лондоні, а ціни на картини, представлені на сайті Artsy, сягають 45 тисяч фунтів стерлінгів (понад 2 млн грн).

Девід Банда Мвале Чікконе-Річі

Ще 2006 року Мадонна з Гаєм усиновили хлопчика Девіда Банду (2005 рік народження). Він музикант і часто супроводжував зіркову маму у турне. Зараз він живе у Бронксі зі своєю дівчиною та заробляє собі на життя, займаючись репетиторством — вчить грі на гітарі. За словами 18-річного Девіда, він часто буває голодним, оскільки у нього не вистачає грошей на їжу.

Фото: Getty Images

Три дівчатка, яких вдочерили

2009 року Мадонна удочерила дівчинку на ім’я Мерсі (2006 рік народження) з притулку в Малаві. Вона зосереджена на освіті, захоплюється грою на піаніно та вивченням мов. Є призером престижних змагань зі спортивної гімнастики.

У лютому 2009 року Мадонна також прийняла до своєї родини дівчаток-близнюків, Естер та Стеллу (народилися у 2012 році). Нині дівчатка навчаються у школі.

Близнюки Естер та Стелла. Фото: instagram.com/madonna

