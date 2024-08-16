Сыну не хватает денег на еду, а дочь — успешная модель: как выглядят и чем живут все дети 67-летней Мадонны (фото, видео)

Сегодня певице исполнилось 67 лет, а "Телеграф" рассказывает о ее шестерых детей

В эту субботу, 16 августа, американской поп-диве и актрисе Мадонне, поддержавшей украинских детей, исполняется 67 лет. В честь праздника легендарной артистки "Телеграф" рассказывает, чем занимаются в жизни все ее шесть детей, в каких областях преуспели и как выглядят сегодня наследники состоятельной знаменитости.

Карьера Мадонны переполнена многочисленными работами в музыке, кино и театре. Трудно было бы представить, что у такого занятого трудоголика есть личная жизнь, тем более дети. Однако при таком насыщенном графике Мадонна успела обеспечить себя аж шестью потомками: Лурдес Мария Чикконе Леон, Рокко Ричи, Дэвид Банда Чикконе-Ричи, Мерси Джеймс, Эстер Чикконе и Стелла Чикконе.

Лурдес Мария Чикконе Леон

Первенец исполнительницы, которого она родила от американского спортсмена кубинского происхождения Карлоса Леона в 1996 году. Лурдес — лицо рекламной кампании парфюма Pop от Stella McCartney и вдохновение для дизайнера Александра Ванга.

Фото: Getty Images

Свое восхождение на модный Олимп девушка начала в августе 2020 года. Она успела поработать также в рекламных компаниях Marc Jacobs, Louis Vuitton, Burberry, Swarovski. Главным достижением модели стало появление на обложке сентябрьского номера американского Vogue. В этом выпуске она снялась вместе с известными топмоделями, такими как Кайя Гербер и Белла Хадид.

Лурдес Леон пропагандирует идеи бодипозитива и не стесняется своей "неидеальной" фигуры. В свободное время девушка поет и танцует.

Рокко Джон Ричи

Появился на свет в браке с британским режиссером Гаем Риччи в 2000 году. После развода пары в 2008 году мальчик жил с отцом в Англии, где закончил Королевскую школу Дарвина и стал художником, и довольно успешным.

Фото: Getty Images

В 2021 году Рокко подписал соглашение о сотрудничестве с престижной галереей в Лондоне, а цены на картины, представленные на сайте Artsy, достигают 45 тысячи фунтов стерлингов (более 2 млн грн).

Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи

Еще в 2006 году Мадонна с Гаем усыновили мальчика Дэвида Банду (2005 год рождения). Он музыкант и часто сопровождал звездную маму в турне. Сейчас он живет в Бронксе со своей девушкой и зарабатывает себе на жизнь, занимаясь репетиторством — учит игре на гитаре. По словам 18-летнего Дэвида, он часто бывает голодным, поскольку у него не хватает денег на еду.

Фото: Getty Images

Три удочеренные девочки

В 2009 году Мадонна удочерила девочку по имени Мерси (2006 год рождения) из приюта в Малави. Она сосредоточена на образовании, увлекается игрой на пианино и изучением языков. Является призером престижных соревнований по спортивной гимнастике.

В феврале 2009 года Мадонна также приняла в свою семью девочек-близнецов, Эстер и Стеллу (родились в 2012 году). Сейчас девочки учатся в школе.

Близняшки Эстер и Стелла. Фото: instagram.com/madonna

