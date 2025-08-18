Променяла украинский театр на работу в стране-агрессорше

Среди уроженцев Смелы, что в Черкасской области, есть не только путинская марионетка Мединский, но и актриса театра и кино Лара Чаклин. Украинский город нередко подвергается российским атакам.

Родилась будущая артистка 18 августа 1972 года (до смены фамилии — Лариса Шатило). После школы работала помощником режиссера на киностудии имени Довженко в Киеве, а позже, при поддержке российской актрисы Татьяны Догилевой, стала вольным слушателем в московском ГИТИСе. В 1997 году окончила институт.

С 1997 по 2000 год была актрисой Российского академического молодежного театра, до 2005 года — Центрального академического театра Российской Армии. Также сотрудничала и с другими театрами страны-агрессорши.

Лара Чаклин в молодости

С 2001 года Чаклин начала сниматься в кино. Среди ее проектов — "Рублевка Live", "Зона", "Атлантида", "Сердце Марии" и другие. Также играла в "Реальных кабанах" с ярым приверженцем войны Иваном Охлобыстиным и Анфисой Чеховой.

Актриса состоит в браке с мужем Владимиром. В семье трое детей: два совершеннолетних сына и дочь.

Актриса с мамой

Лара Чаклин с детьми Актриса со старшим сыном

Что говорит о войне Лара Чаклин

Уроженка Черкасщины живет в Москве и развлекает россиян, выходя на сцену с путинистами. Кроме того, Чаклин является владелицей банного комплекса в подмосковном Красногорске.

На странице актрисы в Инстаграме нет никаких упоминаний о полномасштабной войне, которую в 2022 году цинично развязала Россия. В соцсети она делится лишь семейными и рабочими снимками, среди которых есть сцена с бюстом Ленина в театре.

