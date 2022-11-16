"Совсем себя распустила": актриса Татьяна Догилева сильно располнела и стала неузнаваемой (фото)

На фото видно, что фигура артистки сильно расплылась, у нее появился внушительный второй подбородок

Звезда сериала "Люба, дети и завод" Татьяна Догилева, которая ранее рассказала, почему она резко набрала в весе, удивила публику колоссальными переменами во внешности. Актриса сильно располнела и перестала даже отдаленно напоминать своих героинь, которые сделали ее знаменитой пару десятков лет назад.

Свежий снимок актрисы опубликовал Телеграм-канал "НеМалахов". На фото видно, что фигура артистки сильно расплылась, у нее появился внушительный второй подбородок. "Неузнаваемая Татьяна Догилева", — прокомментировали снимок в СМИ. Пользователи в комментариях не преминули добавить, что актриса "совсем себя распустила".

Так Татьяна Догилева выглядит сейчас

Надо отметить, что многие пользователи все же поддержали Догилеву и подчеркнули, что главное в актрисе — это ее актерский талант, а не худоба.

В последние годы Догилева нечасто появляется на экранах. Она сильно располнела, из-за чего узнать в ней ту миловидную блондинку из советских фильмов довольно сложно.

Догилева ведет практически затворническую жизнь – она не ходит на светские мероприятия, премьеры, не посещает актерские тусовки. В последнее время Татьяна Анатольевна не хочет общаться с кем-либо. Вечерами актриса смотрит сериалы.

"Я выбрала закрытый образ жизни", – говорит актриса.

Татьяна Анатольевна Догилева — советская и российская актриса, режиссер, писатель и телеведущая. В кино дебютировала в далеком 1971 году в фильме "Отдать швартовы!", однако наибольшую популярность ей принесли роли в "Покровских воротах", "Вокзале для двоих", "Забытой мелодии для флейты" и "Блондинке за углом". Также за свою карьеру поставила ряд театральных представлений, дебютировав с постановкой "Лунный свет, медовый месяц" в 1998 году.

Также стоит отметить, что Татьяна Догилева выражает поддержку украинцам и осуждает политику, проводимую президентом РФ Путиным в отношении к Украине.

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