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"Перестала бороться за молодость": звезда фильма "Блондинка за углом" Татьяна Догилева объяснила, почему сильно располнела

"Перестала бороться за молодость": звезда фильма "Блондинка за углом" Татьяна Догилева объяснила, почему сильно располнела
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф

Когда-то стройная и ухоженная актриса Татьяна Догилева сейчас выглядит как бабушка. И дело совсем не в возрасте. С 2018 года она начала активно поправляться. Поклонники артистки начали переживать не является ли это последствием серьезной болезни.

63-летняя Татьяна Догилева решила наконец расставить все точки в этом вопросе и откровенно рассказала о причинах набора веса в передачи "Ты не поверишь".

Актриса рассказала, что чувствует себя отлично, а все перемены в ее внешнем виде связаны с возрастными особенностями.

"Это связано с моим здоровьем. С некоторыми его изменениями. Я перешла в другую возрастную категорию", – объясняет Татьяна Анатольевна.

Звезда фильма "Блондинка за углом" признается, что решила принимать себя такой, какая она есть и больше не соперничать с природой.

"Я смело вступила в роли комедийной старухи", — шутит артистка.

Ранее, "Телеграф" писал, что соседи российской актрисы Анастасии Заворотнюк обеспокоены состоянием актрисы, ведь она совсем не появляется на свежем воздухе.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 143

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Актриса, Татьяна Догилева.
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