"Зовсім себе розпустила": актриса Тетяна Догілєва сильно розповніла і стала невпізнаваною (фото)

На фото видно, що фігура артистки сильно розпливлася, у неї з’явилося велике друге підборіддя

Зірка серіалу "Люба, діти та завод" Тетяна Догілєва, яка раніше розповіла, чому вона різко набрала у вазі, здивувала публіку колосальними змінами у зовнішності. Актриса сильно погладшала і перестала навіть віддалено нагадувати своїх героїнь, які зробили її знаменитою пару десятків років тому.

Свіжий знімок актриси опублікував Телеграм-канал "НеМалахов". На фото видно, що фігура артистки сильно розпливлася, у неї з’явилося велике друге підборіддя. "Невідома Тетяна Догілєва", — прокоментували знімок у ЗМІ. Користувачі в коментарях не забули додати, що актриса "зовсім себе розпустила".

Так Тетяна Догілєва виглядає зараз

Слід зазначити, що багато користувачів все ж таки підтримали Догілєва і підкреслили, що головне в актрисі — це її акторський талант, а не худорлявість.

В останні роки Догілєва нечасто з’являється на екранах. Вона сильно погладшала, через що дізнатися в ній ту миловидну блондинку з радянських фільмів досить складно.

Догілєва веде практично затворницьке життя — вона не ходить на світські заходи, прем’єри, не відвідує акторські тусовки. Останнім часом Тетяна Анатоліївна не хоче спілкуватися з будь-ким. Вечорами актриса дивиться серіали.

"Я обрала закритий спосіб життя", – каже актриса.

Тетяна Анатоліївна Догілєва — радянська та російська актриса, режисер, письменник та телеведуча. У кіно дебютувала у далекому 1971 році у фільмі "Віддати швартові!", проте найбільшу популярність їй принесли ролі у "Покровських воротах", "Вокзалі для двох", "Забутій мелодії для флейти" та "Блондинці за рогом". Також за свою кар’єру поставила низку театральних вистав, дебютувавши з постановкою "Місячне світло, медовий місяць" у 1998 році.

Також варто зазначити, що Тетяна Догілєва висловлює підтримку українцям та засуджує політику, яку проводить президент рф путін щодо України.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Не родись вродливою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним. 44-річний Петро Красилов за останні 5 років набрав не один десяток кілограмів, чим дуже засмутив шанувальників.