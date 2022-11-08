Укр

Сильно располневшая Наташа Королева удивила изменившейся внешностью (фото)

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Так Наташа Королева выглядит сейчас Новость обновлена 08 ноября 2022, 10:51
Так Наташа Королева выглядит сейчас

Лицо певицы заметно округлилось

Российская певица родом из Украины Наташа Королева всегда была склонна к полноте. Певица всегда отличалась внушительными формами, однако сейчас круглое лицо артистки может посоревноваться в размерах даже с не в меру располневшим Николаем Басковым.

Изменившуюся внешность артистка, поддержавшая войну в Украине, засветила в одной из передач. Невооруженным взглядом заметно, что Королева сильно поправилась.

"Наташа Королева в жизни и Наташа Королева та, которую она постит в своих соцсетях — это две разные Наташи Королевых. Это тот факт, когда человек противоречит сам себе. Круглая тетка, выглядящая на свой возраст и не выглядящая, как на тех фотографиях, которые она постит у себя", — заявил ведущий YouTube-шоу Anton S Live.

В интервью Наташе пришлось оправдываться за внешний вид: "Я совсем не идеальная, и у меня есть масса недостатков. Я все это прекрасно понимаю! Но если я позволяю себе расслабиться, то потом собираюсь! "Наташа, тряпка! Все, обратно!".

По словам Королевой, не так давно она провела некоторое время в санатории, где обратилась за помощью к профессиональному диетологу. Услуги врача обошлись ей в 100 тысяч рублей. Специалист помогал певице контролировать пищевое поведение. Однако скинуть ей удалось всего 3 килограмма, а потому разительных перемен во внешнем виде не произошло.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Не родись красивой" сильно растолстел и стал практически не узнаваем. 44-летний Петр Красилов за последние 5 лет набрал не один десяток килограммов, чем очень расстроил поклонников.

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